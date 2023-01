Il 1° febbraio si avvicina ma le indiscrezioni sui futuri Samsung Galaxy S23 non accennano minimamente a diminuire, grazie al CES di Las Vegas abbiamo forse intravisto quello che sarà il display del modello Ultra della gamma mentre, grazie ai soliti leaker, abbiamo dato uno sguardo giusto ieri alle colorazioni e ai tagli di memoria dei futuri smartphone. Oggi, a dimostrazione di come nulla sia ancora certo, una nuova fuga di notizie rimescola leggermente le carte per quanto riguarda le componenti appena citate.

Stando a quanto dichiarato da Ahmed Qwaider su Twitter, sembra che Samsung abbia deciso di non abbandonare per il momento il taglio di archiviazione interna da 128 GB, anche se questo sembra verrà relegato a un numero ristretto di mercati.

⭕️Final update

DDR5X🔥No DDR5😉

One and a half times better

Galaxy S23 Ultra

8Ram+256G

12R+256G+512G+1T

The most common version in the countries of world 12R+256G

Galaxy S23/S23+

8R+256G

8R+512G

Common version 8R+256G

There is a version that will show 128G

Very few countries https://t.co/Ly9WEdAPg8

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 9, 2023