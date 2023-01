Il 1° febbraio si avvicina e con esso l’evento Galaxy Unpacked durante il quale verranno svelati al mondo i nuovi top di gamma di Samsung, i Galaxy S23. Con l’avvicinarsi dell’evento le informazioni sui dispositivi crescono in maniera esponenziale, giusto questa mattina per esempio abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le configurazioni di memoria degli smartphone in arrivo.

A fine dicembre invece, grazie ad alcune immagini trapelate, abbiamo potuto sbirciare alcune delle custodie (e relative colorazioni) probabilmente in arrivo insieme ai dispositivi sopra citati, oggi grazie al leaker SnoopyTech possiamo ammirare quelle che sembrano delle immagini ufficiali raffiguranti alcune custodie in pelle per i Galaxy S23.

Ecco le custodie in pelle dei prossimi Samsung Galaxy S23

Con un post su Twitter nella mattinata odierna, il leaker ha condiviso quattro immagini raffiguranti delle custodie in pelle della futura gamma Galaxy S23.

Previous Next Fullscreen

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, la custodia in pelle del modello Ultra della famiglia è molto simile a quella del modello predecessore Galaxy S22 Ultra, ad eccezione della nuova colorazione Cammello che avevamo già intravisto nel precedente articolo e che ritroviamo anche nelle custodie della versione base della gamma.

Stando a quanto precedentemente trapelato, tutti e tre i modelli della famiglia dovrebbero avere una cover in pelle nelle stesse tre colorazioni (due delle quali visibili nelle ultime immagini) ovvero verde, nero e marrone (la nuova colorazione cammello). Al momento non ci sono indicazioni precise riguardo i prezzi di vendita ma, trattandosi di accessori ufficiali, potrebbero non essere propriamente economici; ne sapremo di più a breve.

Potrebbe interessarti anche: La qualità delle foto sui social dovrebbe migliorare con Samsung Galaxy S23