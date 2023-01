Buone notizie per i possessori della serie Samsung Galaxy S20 arrivano da Samsung, al cui team di sviluppatori bisogna riconoscere il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di aggiornamento dei più importanti device dell’azienda.

Lo scorso anno il colosso coreano ha promesso quattro major update di Android per i modelli top di gamma e alcuni di fascia media ma in tale promessa erano inclusi gli smartphone a partire dalle serie Samsung Galaxy S21.

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S20, al momento i suoi utenti sono in attesa del rilascio di Android 13, che sarà il terzo e ultimo upgrade del sistema operativo garantito dal colosso coreano, che tuttavia ha in programma di continuare a supportare questi smartphone.

Iniziati i test di One UI 5.1 per la serie Samsung Galaxy S20

Stando alle ultime anticipazioni, il team di sviluppatori del colosso coreano ha iniziato a testare – al momento solo internamente all’azienda – l’update che porterà l’interfaccia One UI 5.1 su Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Sulla base di quanto è possibile apprendere dai server del produttore, l’ultimo firmware in fase di test è contraddistinto dalla sigla G980FXXUFHWA1, nel quale la decima lettera (“H”) indica che si tratta di un major update (la versione del firmware con One UI 5.0 e Android 13 per tali device è contraddistinta dalla sigla G980FXXUFGWA5 e ha una “G” in quella posizione).

Per i possessori di questi smartphone, pertanto, è in programma il rilascio anche della versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung che farà il suo esordio ufficiale a bordo della serie Samsung Galaxy S23 e che dovrebbe portare con sé diverse novità (incluse più possibilità di personalizzazione).

In sostanza, per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20 non è ancora arrivato il momento di andare in pensione e fare spazio alle nuove generazioni.

