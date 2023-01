Google Messaggi avrebbe appena portato a compimento il rilascio della crittografia end-to-end nei gruppi, rectius messaggi di gruppo, almeno stando a quanto riportato dalla fonte. La buona notizia, comunque, presenta ancora un asterisco: allo stato attuale, la novità si applica unicamente agli utenti del servizio facenti parte del programma beta.

Google Messaggi: ecco la E2EE nei messaggi di gruppo (Beta)

L’utilizzo della crittografia end-to-end — per quanto non rappresenti una garanzia di completa invulnerabilità — è un indicatore fondamentale di quanto un servizio di messaggistica tuteli la privacy delle conversazioni dei propri utenti; la stessa WhatsApp — che pure, in tema di privacy, fa discutere spesso — non perde mai l’occasione per porre l’accento su questa importante caratteristica offerta da tempo ai propri utenti; agli inizi dello scorso anno, anche Facebook Messenger aveva compiuto questo importante passo.

Tornando a Google e all’app Messaggi, il servizio del colosso di Mountain View non è del tutto nuovo all’utilizzo della E2EE (end-to-end encryption): questa viene già offerta da tempo per le conversazioni tra utenti con la funzione RCS attiva, con l’importante limite, però, di trovare applicazione solo relativamente ai messaggi scambiati tra due utenti e non ai messaggi di gruppo. Da parte di Google, era già stata manifestata la volontà di colmare questa lacuna: se ne era parlato mesi fa subito dopo il Google I/O e i primi timidi segnali erano arrivati nel mese di ottobre.

Come spesso accade con aggiornamenti di servizio di questa portata, il rilascio tocca dapprima il ramo beta e poi viene allargato a tutta l’utenza ed è esattamente ciò che sta accandendo: Google Messaggi Beta dovrebbe aver completato il roll out della crittografia end-to-end nei messaggi di gruppo. Già il mese scorso, i primi utenti del ramo beta avevano iniziato ad avvistare la novità, ma adesso pare che il rilascio sia stato allargato, tanto da potersi parlare di una open beta.

Stando a quanto riportato dalla fonte, la conferma di ciò sarebbe arrivata direttamente da Google nel bel mezzo degli annunci del CES 2023 di Las Vegas. A differenza di altri test A/B condotti in passato per altre funzioni, questa volta Big G ha scelto la via della trasparenza, a riprova della delicatezza del tema. A dispetto di quanto riportato, comunque, non tutti gli utenti del ramo beta vedono già la novità, per la quale sarà probabilmente necessario attendere un nuovo aggiornamento dell’app.

Come aggiornare Google Messaggi

Premesso che per gli utenti della versione stabile i tempi di attesa saranno verosimilmente più lunghi, per installare la versione più recente di Google Messaggi e per iscrivervi al programma beta non dovete fare altro che recarvi sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

