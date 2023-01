Volete aprire il vostro 2023 con un nuovo smartphone Android? Se state cercando nella fascia media vi suggeriamo di dare uno sguardo a OnePlus Nord CE 2 5G, disponibile in offerta nella vivace colorazione Bahama Blue con uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino. Vediamo come approfittarne.

Ottima offerta per OnePlus Nord CE 2 5G grazie a 70 euro di sconto

OnePlus Nord CE 2 5G è uno smartphone di fascia media pensato per chi desidera un prodotto con buone caratteristiche tecniche, funzionalità moderne e un prezzo piuttosto contenuto. Quest’ultimo punto diventa ancor più rilevante grazie alla promozione che troviamo su eBay, grazie alla quale potete risparmiare 70 euro sul prezzo di listino.

Per chi non lo conoscesse, OnePlus Nord CE 2 5G mette a disposizione un design simile a quello dei fratelli maggiori, con display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 900 a 6 nm con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP, connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e offre una ricarica rapida SUPERVOOC da 65 W, che consente di tornare al 100% in pochi minuti. Uscito con Android 11, lo smartphone può attualmente contare su Android 12 in attesa di un futuro aggiornamento ad Android 13 (ovviamente con OxygenOS 13).

Lanciato la scorsa primavera al prezzo consigliato di 359 euro, OnePlus Nord CE 2 5G può ora essere acquistato in offerta su eBay a 289,90 euro nella colorazione Bahama Blue, che è quella che vedete nelle immagini qui sopra. La spedizione è gratuita e il venditore può contare sul 100% di feedback positivi (più di 93.000). Potete portarvelo a casa pagando anche con PayPal: se siete interessati, vi lasciamo al link per procedere:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G in offerta

