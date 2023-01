Nel 2019 Huawei è stata bandita dagli Stati Uniti, dopo tre anni di restrizioni. Da allora il produttore di tecnologia ha operato in emergenza per superare la crisi. Dopo qualche anno, però, sembra che l’azienda cinese inizi a vedere la luce.

Il ‘presidente a rotazione’ di Huawei, Eric Xu, ha condiviso un messaggio di Capodanno per il 2023, che include le previsioni di crescita del fatturato dell’azienda per il 2022 e rivela anche che l’azienda è uscita dalla modalità di gestione della crisi in modo da affrontare l’anno in corso con uno slancio positivo.

Di seguito condividiamo il messaggio completo del presidente.

“Nel 2022 siamo riusciti a uscire dalla modalità crisi. Le restrizioni degli Stati Uniti sono ora la nostra nuova normalità e siamo tornati a lavorare come sempre. Nell’ultimo anno, ogni singolo membro del team Huawei ha lavorato duramente per superare le sfide e migliorare la qualità delle nostre operazioni. Prevediamo di chiudere l’anno con un fatturato totale di 636,9 miliardi di yuan, in linea con le previsioni.

L’anno scorso il nostro settore delle infrastrutture ICT ha mantenuto una crescita costante e il calo del settore dei dispositivi si è attenuato. Abbiamo raggiunto una rapida crescita nel settore della digital energy e di Huawei Cloud e abbiamo portato la competitività e l’esperienza utente dei nostri componenti automobilistici smart a livelli mai raggiunti prima.

La forza dei pini è più evidente nel profondo dell’inverno, così come i legami che ci uniscono. Huawei non sarebbe stata in grado di superare difficoltà così estreme senza l’enorme fiducia e il sostegno dei nostri clienti e partner. Di questo saremo sempre grati.

Siamo anche immensamente orgogliosi del team Huawei: siamo riusciti a tenere la testa fuori dall’acqua perché abbiamo lottato insieme, uniti come una sola persona. Questo vale soprattutto per il nostro personale in servizio al di fuori della Cina, che ha tenuto duro per servire i nostri clienti nonostante gli impatti negativi del COVID-19 e le restrizioni internazionali. E naturalmente non saremmo dove siamo oggi senza l’immancabile sostegno delle nostre famiglie e dei nostri cari. Sono la nostra roccia e siamo fortunati ad averli al nostro fianco.

A nome dell’azienda, vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi.

Il contesto macroeconomico può essere pieno di incertezze, ma ciò di cui possiamo essere certi è che la digitalizzazione e la decarbonizzazione sono la strada da percorrere e rappresentano le future opportunità. Di fronte alla instabilità esterna, dobbiamo rimanere concentrati e fedeli alla nostra visione e missione. Dobbiamo raddoppiare il nostro impegno nel costruire le fondamenta dell’economia digitale e nel promuovere uno sviluppo verde e sostenibile. In questo modo saremo in grado di creare maggior valore per i nostri clienti, i nostri partner e la società in generale.

Il 2023 sarà il primo anno in cui torneremo ad un’attività regolare, nonostante le restrizioni esterne siano ancora attive. Sarà un anno cruciale per noi, quindi dobbiamo guidare attivamente i progressi, continuare a ispirare passione in tutta l’organizzazione e affinare ulteriormente le nostre capacità. Dobbiamo essere proattivi nel migliorare il contesto aziendale e gestire in modo più efficace i rischi. Solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi aziendali per il 2023 e porre solide basi per la sopravvivenza e lo sviluppo di Huawei. In particolare, dobbiamo:

1. Mantenere investimenti significativi in ricerca e sviluppo. Dobbiamo rendere più competitivi i nostri prodotti e le nostre soluzioni attraverso l’innovazione, la riorganizzazione dell’architettura e la progettazione di sistemi. Dobbiamo impegnarci a fondo nella ricerca di base orientata al futuro e aperta alle innovazioni e concentrare le nostre limitate risorse sui settori che creano valore. Inoltre, dobbiamo sostenere una collaborazione diffusa lungo tutta la catena del valore per garantire continuità e solidità alle nostre forniture.

2. Assicurarsi la vittoria attraverso la qualità. Le sanzioni esterne sono un dato di fatto al giorno d’oggi, quindi è più importante che mai rendere Huawei sinonimo di alta qualità nel settore ICT e garantire la vittoria per mezzo della qualità. Per creare continuamente valore per i clienti dobbiamo migliorare la gestione della qualità totale basata sugli standard ISO 9000 e implementare un sistema di gestione della qualità orientato alla strategia, a tutti gli operatori e lungo l’intera catena del valore, in linea con le esigenze dei nostri clienti. Inoltre, dobbiamo estendere i nostri criteri e requisiti di gestione della qualità a tutti i segmenti della catena di fornitura che abbiamo riorganizzato negli ultimi anni. Dobbiamo investire di più e migliorare la qualità insieme ai nostri fornitori per offrire ai nostri clienti un valore elevato.

3. Impegnarsi per il progresso e cogliere le opportunità per far crescere il fatturato. La forza di Huawei risiede nel nostro portafoglio di attività diversificate e nella nostra forte resilienza aziendale, che dobbiamo sfruttare per realizzare una crescita di alta qualità. Nel settore delle infrastrutture ICT, dobbiamo essere proattivi nello scoprire le opportunità digitali in vari settori per guidare una crescita efficace. Huawei Cloud deve diventare la base – e il fattore trainante – della trasformazione digitale sia per Huawei stessa che per i mercati verticali. Nel settore della digital energy dobbiamo investire con coraggio in aree strategiche, rendendo i nostri prodotti più competitivi e gestendo in modo efficace le incertezze di approvvigionamento delle materie prime in tutto il mondo. Nel settore dei dispositivi tutti i reparti devono mettere il prodotto al centro di tutto ciò che si fa e concentrare le risorse sullo sviluppo dei prodotti migliori della categoria che siano veramente validi. Devono adempiere alle loro responsabilità operative e sforzarsi di aumentare il loro rapporto input-output. La nostra Intelligent Automotive Solution BU deve concentrarsi sui componenti chiave e aumentare la commercializzazione dei prodotti per garantire il successo aziendale.

Tutti i nostri settori aziendali devono ottimizzare l’allocazione delle risorse, trasmettere e applicare la responsabilità delle prestazioni aziendali e migliorare le capacità fondamentali nella gestione operativa. Tutti i settori commerciali devono inoltre seguire le linee guida aziendali per la distribuzione dei bonus in base al proprio contributo e per la riduzione del divario tra i bonus, in modo da incoraggiare tutte le unità operative a creare maggiore valore.

4. Proseguire con la trasformazione per conferire vitalità all’organizzazione e motivare tutti ad andare oltre. Continueremo a portare avanti i nostri Contract Review (revisioni dei contratti) e i Conclusions at Rep Offices Transformation (conclusione della trasformazione degli uffici di rappresentanza) e amplieremo il progetto pilota Rep Office Integrated Business Transformation (trasformazione aziendale integrata degli uffici di rappresentanza). Questi programmi contribuiranno a sbloccare il potenziale operativo dei nostri uffici sul campo e a promuovere una maggiore autonomia. In termini di gestione della leadership, mentre lavoriamo per ottimizzare le politiche, continueremo a implementare il sistema di mandato e a introdurre i requisiti fondamentali per tre tipi di esperienza: esperienza sul campo ed esperienza di base per tutti, ed esperienza all’estero per le posizioni chiave. L’obiettivo è costruire un team manageriale più dinamico e ispirare sia i manager che i professionisti a dare il massimo. Inoltre, continueremo ad ampliare la cerchia dei team specializzati, ottimizzando le normative in materia e garantendo la stabilità dei team.

Coltivare i team locali è fondamentale per la nostra sopravvivenza e il nostro sviluppo a lungo termine nei mercati locali al di fuori della Cina, quindi dobbiamo costruire e gestire attivamente la nostra forza lavoro locale. In termini di competenze e qualifiche (C&Q), sperimenteremo valutazioni C&Q indipendenti, perfezioneremo i criteri C&Q e sfrutteremo C&Q per guidare l’autoapprendimento e il perfezionamento delle capacità. Gli eroi possono arrivare ovunque e gli esperti esistono in tutti i mestieri. Ci auguriamo di vedere emergere un gran numero di persone di talento, che sapranno dare il meglio di sé nelle posizioni a loro più congeniali e apportare contributi straordinari.

Negli ultimi tre decenni Huawei ha collaborato con i vettori di tutto il mondo per costruire reti di comunicazione all’avanguardia. Negli ultimi dieci anni abbiamo incrementato gli investimenti nel cloud computing, mettendo Huawei Cloud in una posizione privilegiata per diventare la base e il motore del mondo digitale. Nel decennio a venire, in collaborazione con i nostri partner dell’ecosistema, Huawei costruirà piattaforme Internet industriali e soluzioni all’avanguardia che aiuteranno le industrie a diventare digitali, smart e a basse emissioni di carbonio. Ci impegneremo al massimo per portare il digitale a ogni persona, veicolo, casa e organizzazione, mettendo a portata di mano la nostra visione di un mondo intelligente.

Il fuoco è la prova dell’oro; l’avversità, la prova dei forti. Ghanim Al-Muftah, un ambasciatore della Coppa del Mondo FIFA 2022 nato senza la metà inferiore del corpo, è una testimonianza di quanto la vita possa essere inflessibile, eppure altrettanto meravigliosa. Finché ci aggrappiamo ai nostri ideali, nulla ci può opprimere. Il futuro è pieno di speranza ed è questo che ci spinge ad andare avanti. Qualsiasi ostacolo lungo il cammino non farà altro che rendere il viaggio più prezioso e ricco di significato.

Il 2023 sarà un anno straordinario. Andiamo avanti e superiamo le sfide che ci si presentano. Impegniamoci a fondo per costruire la nostra crescita sostenibile a lungo termine.

Buon anno!”