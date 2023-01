I produttori di smartphone cinesi sono particolarmente orgogliosi delle considerevoli velocità di ricarica raggiunte. Uno di questi è OPPO che ha presentato la ricarica rapida SuperVOOC a 240 W al MWC 2022. Ora l’azienda è in procinto di annunciarla in occasione dell’imminente MWC 2023.

Trapelano le foto del primo caricabatterie SuperVOOC a 240 W

Oggi sono emerse online le prime foto di un caricabatterie SuperVOOC con numero di modello VCKCJACH in grado di erogare 12 A a una tensione di 20 V.

Uno dei primi smartphone a utilizzare questa tecnologia di ricarica rapida potrebbe essere Realme GT Neo5, tuttavia le fonti suggeriscono che esisterebbe anche una variante meno potente di questo smartphone che supporterebbe una ricarica rapida di “soli 150 W”.

Una decina di mesi fa OPPO ha mostrato che la ricarica rapida SuperVOOC a 240 W permette di ricaricare la batteria di uno smartphone da 0 a 100% in poco più di 8 minuti.

La scorsa settimana sono emerse le presunte specifiche chiave di Realme GT Neo5, tra le quali il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, il sensore principale Sony IMX890 con stabilizzatore ottico di immagine (OIS), il supporto per la ricarica rapida a 240 W per il presunto modello con batteria da 4.600 mAh e di 150 W per la presunta variante con batteria da 5.000 mAh.

Altre caratteristiche trapelate includono un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.1, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e l’interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13.

