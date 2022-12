Tra gli smartphone attesi sul mercato per le prime settimane del prossimo anno vi è anche Realme GT Neo 5, device al centro di nuove interessanti anticipazioni nelle scorse ore.

Sul social cinese Weibo, infatti, è stata pubblicata un’immagine rendering che dovrebbe svelarci alcune delle carattestiche principali del nuovo smartphone di Realme (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco cosa possiamo aspettarci da Realme GT Neo 5

Stando a tale immagine, tra i punti di forza del nuovo smartphone del produttore asiatico vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e una batteria capace di supportare la ricarica rapida alla velocità da record di 240 W (dovrebbe essere in grado di portare a termine la ricarica in una decina di minuti).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente Realme GT Neo 5 dovrebbe presentare un modulo di dimensioni decisamente generose e il sensore principale scelto dal produttore dovrebbe essere un Sony IMX890 con stabilizzatore ottico di immagine (OIS). Tale sensore dovrebbe essere posizionato in un elemento di forma circolare mentre in un altro simile dovrebbero trovare posto altri due sensori (probabilmente uno ultra grandangolare da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel).

Stando alle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, Realme avrebbe in programma di lanciare due versioni di Realme GT Neo 5: la prima dovrebbe essere dotata di una batteria da 4.600 mAh con supporto al sistema di ricarica a 240 W mentre l’altra dovrebbe avere una batteria più capiente (ossia da 5.000 mAh) con una ricarica un po’ più lenta (150 W).

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 144 Hz, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 3.1), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e l’interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di scoprire il prezzo e quando Realme GT Neo 5 potrebbe arrivare in Europa.