Google continua a migliorare l’integrazione di Lens nella Ricerca Google e dopo essere approdato su desktop ora lo strumento di ricerca visiva appare sulla home page di google.com anche su Android.

Google Lens è accessibile su google.com sui dispositivi Android

Il colosso di Mountain View ha aggiunto una scorciatoia per Google Lens su google.com per offrire agli utenti Android un altro modo per avviare lo strumento di ricerca visiva che ora è comodamente accessibile all’estrema destra del campo di ricerca a forma di pillola a fianco del microfono per attivare la ricerca vocale.

Toccando l’icona di Google Lens viene visualizzato un indicatore di caricamento quadrato prima dell’apertura dello strumento, in modo analogo al collegamento per Google Assistant che appare solo nell’avvio dell’app Web accanto all’avatar del proprio profilo sulla home page di Google per dispositivi mobili.

Al momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità della funzionalità, ma dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi Android in tempi brevi.

Google continua a puntare molto su Lens, infatti l’azienda lo sta testando anche per trovare i volti delle persone nelle immagini presenti in Google Foto con la possibilità di eseguire una ricerca inversa.

