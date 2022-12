In ambito desktop finora la Ricerca Google ha sempre mostrato i risultati delle query (in gergo le domande che si pongono al motore) con una suddivisione a pagine, quindi l’utente doveva scorrerle cliccando sui vari numeri per vedere i risultati successivi.

Questo però sembra essere destinato a cambiare in con un tweet Google ci fa sapere che sta implementando lo scorrimento continuo dei risultati della ricerca per rendere più comodo visualizzare ulteriori contenuti su desktop, come già accade da tempo da mobile.

Con lo scorrimento continuo gli utenti possono semplicemente scorrere fino alla fine della pagina e i nuovi risultati verranno visualizzati automaticamente fino a un massimo di sei pagine.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm — Google (@Google) December 5, 2022

Google introduce lo scorrimento continuo dei risultati della ricerca su desktop

Lo scorrimento continuo, chiamato anche “infinite scroll” è una modalità ormai diventata ampiamente adottata dai siti web e, oltre a migliorare l’esperienza generale, dovrebbe mantenere gli utenti più coinvolti visto che in questo modo hanno più probabilità di andare oltre i risultati della prima pagina, azione statisticamente poco frequente.

Tuttavia è anche uno modo per inserire più annunci nei risultati, ma per la maggior parte degli utenti l’esperienza dovrebbe essere migliore, in quanto possono vedere più contenuti in meno tempo non dovendo più cliccare sulle pagine successive e aspettare il relativo caricamento.

Google ha annunciato che introdurrà lo scorrimento continuo nella ricerca su desktop inizialmente per gli utenti negli Stati Uniti che utilizzano il motore di ricerca di Google in lingua inglese, prima di rilasciare la funzionalità in altri paesi.

