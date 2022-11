Google Lens è uno dei servizi più potenti e sottovalutati dello sconfinato arsenale del colosso di Mountain View, uno di quegli strumenti in cui il machine learning gioca un ruolo chiave, e a lungo andare diventerà sempre più centrale nell’esperienza di ricerca degli utenti. Qualora non ne siate convinti, ci pensa direttamente Big G a darvi prova del contrario: il servizio è stato appena aggiunto alla schermata principale di google.com.

Google Lens nella homepage di google.com

Annunciato ufficialmente nel 2017, in occasione del Google I/O, Google Lens era nato come strumento di ricerca visiva, parte integrante dell’esperienza d’uso di Google Assistant e Google Foto, dapprima riservato ai soli utenti Pixel e poi reso disponibile per tutti i possessori di dispositivi Android e persino iOS; questo senza dimenticare l’approdo nella versione mobile di Google Chrome.

Lo scorso anno, il gigante californiano aveva annunciato il salto di Google Lens su desktop via web a partire proprio da Google Foto, per poi toccare successivamente anche Chrome. Nel mese di agosto, era giunta a compimento la transizione definitiva dal vecchio Google Immagini al nuovo e nettamente più avanzato Google Lens.

Adesso, ci troviamo di fronte ad uno step evolutivo ulteriore: Google Lens diventa parte integrante della schermata home di google.com. L’approccio è simile a quello della barra di ricerca nella home del Pixel Launcher e all’apertura di un nuovo tab di Chrome su mobile, ma decisamente più pervasivo: Google ha riservato un posto a Lens nella propria pagina principale, rendendolo così disponibile via web per chiunque, a prescindere dal browser web utilizzato.

L’annuncio è arrivato su Twitter dal capo della divisione Rajan Patel e il cambiamento è di quelli rilevanti: il tasto di Google Lens trova posto accanto a quello per la ricerca vocale, offrendo così un’esperienza di navigazione sempre più completa. Basta un click sull’icona dedicata per ottenere la possibilità di cercare per immagini; le opzioni disponibili sono:

trascinare un’immagine nel campo dedicato

cliccare su carica un file

incollare il link di un’immagine.

Insomma, tutto molto semplice ed immediato.

