Google ha introdotto il selettore dell’output per Android un paio di anni fa, ma senza il supporto Chromecast. Ora la situazione sta cambiando, poiché su Android 13 sono state individuate delle prove che la funzionalità è finalmente in fase di sviluppo.

Android 13 introduce il supporto Chromecast per il selettore dell’output

Su alcuni dispositivi come Google Pixel 7, la versione stabile QPR1 di dicembre di Android 13 ha recentemente iniziato a visualizzare i dispositivi Chromecast nel selettore di output insieme agli accessori Bluetooth.

Nell’elenco dei dispositivi di output appaiono Nest Hub, Chromecast con Google TV e gruppi di altoparlanti con le relative icone che Google sembra evidenziare con un colore diverso per i dispositivi utilizzati di frequente.

La schermata di riproduzione di YouTube Music mostra un pulsante per la connessione a un dispositivo esterno nella parte inferiore della copertina dell’album.

Per il momento questa funzionalità è stata individuata solo in YouTube Music su uno smartphone Google Pixel 7, quindi non sembra ampiamente disponibile.

La speranza è che questa funzionalità in futuro potrebbe migliorare l’esperienza su più dispositivi Android per tutti i servizi di streaming.

Potrebbe interessarti: Google rilascia Android 13 QPR2 Beta 1 per i Pixel