Natale è ormai alle porte e restano solo pochi giorni per gli acquisti dell’ultimo minuto, che si tratti di un regalo per una persona cara o per se stessi, ed essere sicuro di ricevere la merce in tempo per le festività di fine anno. Prende oggi il via una nuova promozione relativa a tantissimi prodotti Xiaomi, inclusi quelli a marchio Redmi e POCO, che grazie a un codice sconto possono essere vostri con uno sconto del 15%.

L’iniziativa è attiva da oggi su eBay, la nota piattaforma di e-commerce, e proseguirà fino al 25 dicembre, dandovi la possibilità di risparmiare sull’acquisto di smartphone, smartwatch e accessori smart home. Con il coupon XIAOMIDAYSDEC22 otterrete uno sconto del 15%, con un massimo di 50 euro, su una vasta selezione di prodotti. Il codice è valido fino alle 23:59 del 25 dicembre e può essere utilizzato una sola volta per ciascun utente. L’acquisto inoltre dovrà essere pagato tramite PayPal o con carta di credito/debito per poter essere valido. Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti trovate il regolamento completo dell’iniziativa a questa pagina.

Sconti fino al 15% su Xiaomi

Vediamo allora di scoprire alcuni dei prodotti più interessanti sui quali potete applicare lo sconto del 15% con un risparmio massimo di 50 euro, davvero niente male se state cercando un nuovo smartphone o uno dei tantissimi prodotti che fanno parte dell’ecosistema Xiaomi. I prezzi indicati sono già comprensivi dello sconto del 15%.

Queste erano solamente alcune delle offerte attive su eBay fino al 25 dicembre, per scoprire tutti i prodotti in offerta, sui quali è possibile applicare uno sconto del 15% utilizzando il codice XIAOMIDAYSDIC22, potete visitare il link sottostante, che vi mostrerà anche elettrodomestici, TV, monitor e molto altro.

Speciale sconto 15% sui prodotti Xiaomi