La scorsa settimana, OPPO Find N2 Flip, l’atteso primo pieghevole a conchiglia del produttore cinese OPPO, è stato il protagonista di un video non ufficiale che ne ha messo in mostra il design a tutto tondo.

Nonostante già da tempo circolino indiscrezioni sulle presunte specifiche tecniche di cui sarà dotato questo smartphone, nelle scorse ore sono giunte nuove informazioni al riguardo, tramite un post condiviso su Twitter dal noto leaker Yogesh Brar.

OPPO Find N2 Flip non ha quasi più segreti

Nonostante fino ad oggi OPPO abbia lanciato sul mercato un solo smartphone pieghevole, ovvero OPPO Find N, è noto da tempo che il produttore cinese sia fortemente intenzionato a raddoppiare l’offerta, andando a pareggiare la proposta del vero dominatore di questo particolare segmento del mercato smartphone, ovvero Samsung.

Se per contrastare il pieghevole a libro Samsung Galaxy Z Fold4 verrà presto lanciato OPPO Find N2, per contrastare il pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione) verrà presto lanciato OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia del produttore cinese, smartphone molto chiacchierato da parecchie settimane e che si è da poco mostrato in un video non ufficiale che ce ne ha svelato il design, caratterizzato dalla presenza di un ampio display verticale a fianco del modulo fotografico principale, posizionato in verticale.

Il noto leaker Yogesh Brar ha sfruttato il proprio account Twitter per condividere un elenco di quelle che, con molta probabilità, saranno le specifiche tecniche principali dello smartphone, delle specifiche che lo configurano come un dispositivo che potrebbe potenzialmente combattere contro il Galaxy Z Flip4 sotto molti aspetti.

Brar parte dai display, suggerendo che OPPO Find N2 Flip offrirà internamente un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre esternamente un display OLED da 3,2 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz; per quanto il display risulti più ampio rispetto a quello offerto dalla controparte targata Samsung (che offre un’unità esterna da appena 1,9 pollici), c’è comunque da capire come OPPO lo ottimizzerà all’interno della ColorOS 13 basata su Android 13 che, come suggerito nel post (che trovate alla fine del paragrafo), sarà il sistema operativo anche per questo pieghevole.

Andando avanti, il leaker conferma ancora una volta che il cuore pulsante di OPPO Find N2 Flip sarà il Dimensity 9000+ di MediaTek, soluzione di punta del chipmaker prodotta con processo produttivo a 4 nm e caratterizzata dalla presenza di una CPU octa-core e dalla GPU Mali-G710 MC10.

Ad affiancare il SoC, al pari dei propri smartphone più performanti, OPPO includerà la NPU MariSilicon X per migliorare le performance fotografiche, che saranno affidate ad un hardware dedicato che, qualora confermato, non farà di certo urlare al miracolo; va comunque considerato che su un pieghevole a conchiglia gli spazi a disposizione siano piuttosto ridotti, pertanto risulta difficile immaginare l’introduzione di sensori grandi.

Il comparto fotografico principale, doppio, sarà composto da un sensore grandangolare da 50 megapixel e da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Internamente, invece, verrà inclusa una fotocamera da 32 megapixel, collocata all’interno di un foro circolare, centrato nella parte superiore dell’ampio display pieghevole.

L’ultima informazione condivisa dal leaker, ci racconta qualcosa riguardo la batteria: OPPO Find N2 Flip dovrebbe offrire una capacità complessiva di 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 44 W; rispetto a Galaxy Z Flip4, almeno sulla carta, il pieghevole a conchiglia di OPPO sembra avere la meglio sia per quanto concerne la capacità che per quanto concerne la velocità di ricarica (3700 mAh e 25 W per Z Flip4) ma, purtroppo, potrebbe non godere del supporto alla ricarica wireless (che Z Flip4 supporta a 15 W).

OPPO Find N2 Flip – 6.8" FHD+ OLED, 120Hz (Main)

– 3.2" OLED, 60Hz (Cover)

– MediaTek Dimensity 9000+ SoC

– Rear Cam: 50MP + 8MP (UW)

– Front Cam: 32MP

– MariSillicon X

– Android 13, ColorOS 13

– 4300mAh battery, 44W Global release Q1 2023 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 7, 2022

Presunta scheda tecnica

Mettendo insieme le informazioni condivise da Yogesh Brar a quelle trapelate in precedenza, riusciamo a tirare fuori una bozza di quella che potrebbe essere la scheda tecnica dell’OPPO Find N2 Flip.

Form factor: pieghevole a conchiglia

Display esterno: OLED da 3,26” con refresh rate a 60 Hz (in verticale)

da con refresh rate a (in verticale) Display interno: OLED pieghevole da 6,8” con risoluzione FHD+ (1080 x 2520 pixel, in 21:9) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1080 x 2520 pixel, in 21:9) e refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MC10 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP (Sony IMX766) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (Sony IMX355)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (SONY IMX709)

(SONY IMX709) Audio: stereo

Lettore delle impronte digitali: laterale

Reti mobili: Dual SIM , 5G /4G/3G/2G

, /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ax), , , , Batteria: unità da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 44 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

Quando arriverà OPPO Find N2 Flip?

Secondo quanto riportato dal leaker, OPPO Find N2 Flip dovrebbe essere lanciato a livello globale nel primo trimestre del 2023: pertanto c’è una buona possibilità di vederlo anche qui in Italia.

Sebbene non vi siano indicazioni circa il possibile prezzo, è ragionevole ipotizzare che OPPO faccia di tutto per proporre un dispositivo competitivo anche sotto quel punto di vista, in modo da potere sfidare ad armi pari gli altri pieghevoli di questa categoria, ovvero Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola RAZR 2022 (trovate qui la nostra video-recensione) e Huawei P50 Pocket (trovate qui la nostra video-recensione).

