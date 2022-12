Il team di YouTube sta introducendo le emoticon personalizzate nei commenti e nelle chat dal vivo. La funzionalità è simile alle emoticon personalizzate della piattaforma rivale Twitch.

Stando a quanto riportato nel post pubblicato sul blog di Google, YouTube ora offre agli utenti una serie di emoticon di gioco progettate dai talentuosi Abelle Hayford, Guy Field e Yujin Won, ma in futuro la piattaforma prevede di introdurre ancora più temi di emoticon.

YouTube lancia le emoticon personalizzate nei commenti e nelle chat dal vivo

Le emoticon sono divertenti set di immagini statiche che è possibile utilizzare su YouTube per esprimersi e interagire con i creatori di contenuti preferiti.

Per utilizzare le emoticon di YouTube è sufficiente toccare la relativa icona nella chat dal vivo o nei commenti per visualizzare tutte le emoticon e le emoji a disposizione.

Le emoticon di YouTube funzionano in modo simile alle emoji esistenti e hanno anche nomi specifici che è possibile digitare per il completamento automatico nella chat dal vivo, come ad esempio “:cat-orange-whistling:”.

Al momento non è chiaro se YouTube consentirà ai creatori di pubblicare le proprie emoticon personalizzate sulla piattaforma, ma il post sul blog afferma che gli utenti possono aspettarsi di vedere nuove emote di artisti indipendenti in futuro.

Potrebbe interessarti: YouTube lancia una novità per le domande e risposte durante i live streaming