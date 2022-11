Google sta sviluppando una nuova funzionalità per aiutare gli youtuber a gestire meglio le domande che gli utenti pongono loro durante le dirette streaming.

La nuova funzionalità YouTube Live Q&A si propone come un altro modo efficace per i creatori e gli spettatori di comunicare tra loro in tempo reale e può essere utilizzata durante le dirette o le anteprime.

Come funziona YouTube Live Q&A

Quando i creator utilizzano questa funzionalità nelle live di YouTube, un messaggio in primo piano sarà sempre visibile nella chat per consentire agli spettatori di inviare le domande. Gli youtuber possono selezionarne una qualsiasi e appuntarla, in modo che gli spettatori possano capire a chi sta rispondendo.

In precedenza gli youtuber dovevano gestire ondate di domande inviate durante uno streaming chat dal vivo, mentre la nuova funzionalità organizzerà le domande migliorando l’esperienza sia per il creatore che per lo spettatore. Al termine della sessione di domande e risposte, il creatore può tornare alla chat live standard.

Per utilizzare questa funzionalità è necessario programmare o avviare un live streaming, cliccare sull’icona “+” nella cabina di regia dal vivo e selezionare l’opzione “Avvia domande e risposte”, dopodiché basterà aggiungere il titolo da visualizzare nel box e cliccare su “Avvia domande e risposte”. Il box diventerà una chat bloccata dove gli spettatori potranno inviare le loro domande.

YouTube fa notare che le domande verranno ordinate cronologicamente, pertanto quelle inviate per prime appariranno in alto. Sebbene non siano previsti limiti al numero di domande che possono essere inviate, gli spettatori possono inviare non più di una domanda al minuto, inoltre la domanda meno recente scomparirà dall’elenco dopo che ne saranno state inviate altre 200.

La funzionalità domande e risposte dal vivo di YouTube è al momento disponibile solo su desktop, inoltre i dettagli della sessione di domande e risposte dal vivo non saranno visibili in YouTube Analytics.

