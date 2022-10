Samsung ha presentato ufficialmente la nuova One UI 5 pochi giorni fa e sta da tempo testando gli aggiornamenti che porteranno Android 13 e la nuova evoluzione della One UI sui suoi dispositivi. Nel frattempo, però, la casa coreana guarda già al futuro prossimo. In attesa di capire quando inizierà il rollout della prima versione stabile della One UI, infatti, in casa Samsung l’attenzione inizia già a passare sul prossimo update che porterà al debutto la One UI 5.1.

Questa versione rappresenterà un passaggio importante per la piattaforma software di Samsung e potrà contare su varie funzionalità esclusive che la casa coreana non includerà nel prossimo aggiornamento (One UI 5.0) in fase di rilascio nel corso delle prossime settimane. I nuovi Galaxy S23 in uscita ad inizio 2023, infatti, dovrebbero poter contare proprio sulla One UI 5.1. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione:

Samsung già lavora alla One UI 5.1 per i nuovi Galaxy S23

La conferma in merito allo sviluppo avanzato della One UI 5.1 arriva dall’Olanda. Nel comunicato stampa in cui Samsung ha presentato la One UI 5, infatti, compare una nota in cui viene evidenziato come alcune funzioni citate saranno disponibili soltanto con la One UI 5.1 e non con la versione precedente, la 5.0, che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso delle prossime settimane.

Tale nota non compare nel comunicato italiano. Probabilmente, l’indicazione presente nel comunicato per il mercato olandese rappresenta una svista (la nota probabilmente doveva essere eliminata in fase di revisione anche perché fa riferimento a funzioni che già compaiono nella beta della versione 5.0). In ogni caso, si tratta di una prima conferma in merito alla One UI 5.1 ed alla fase già molto avanzata del suo sviluppo.

Per scoprire le funzionalità inedite della One UI 5.1 potrebbe essere necessario attendere il rilascio della versione 5.0 e la partenza di un nuovo programma di beta testing.

La One UI 5.1 arriverà con i Galaxy 23: c’è ancora molto da attendere

Il rilascio della One UI 5.1 e delle sue funzionalità inedite è programmato per il prossimo anno. L’aggiornamento, infatti, debutterà con i nuovi Samsung Galaxy S23, la famiglia di top di gamma in arrivo nel corso del primo trimestre del 2023. Mancano ancora diversi mesi prima dell’avvio del rollout dell’aggiornamento. Samsung, quindi, ha tutto il tempo di ottimizzare il software e definire con precisioni quali funzioni rilasciare con la versione 5.1 e quali includere nella versione 5.0, attesa invece per questo trimestre.

Naturalmente, la One UI 5.1 non sarà un’esclusiva dei Galaxy S23. La nuova versione dell’interfaccia utente di casa Samsung arriverà sia sui nuovi smartphone in uscita nel 2023 che, come aggiornato, su tutti gli smartphone Galaxy che riceveranno la One UI 5.0 ed Android 13 nel corso dei prossimi mesi. Successivamente, inoltre, potrebbero arrivare anche ulteriori evoluzioni della One UI 5 appena svelata dalla casa coreana. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.

