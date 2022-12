Abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo, giusto qualche giorno fa, alle specifiche tecniche trapelate del prossimo Motorola Edge 40 Pro, la cui presentazione è attesa durante il mese di dicembre in Cina, con il nome di Motorola X40 Pro (o Motorola X40, non è chiaro data la discordanza delle fonti); in seguito il dispositivo verrà lanciato, probabilmente all’inizio del prossimo anno, anche in altri mercati con il nome con cui lo conosciamo. Oggi sono stati diffusi dall’affidabile OnLeaks alcuni render e video a 360 gradi, che ci permettono di ammirare il design del prossimo top di gamma del brand.

Ecco come sarà il prossimo smartphone di punta di Motorola, Edge 40 Pro

Accade spesso nel mondo tecnologico che, con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale di un dispositivo, inizino a circolare più insistentemente le indiscrezioni al riguardo; è quello che è accaduto anche oggi, visto che su Twitter il noto leaker OnLeaks ha diffuso alcuni render del prossimo Motorola Edge 40 Pro.

Le immagini presenti nella galleria qui sopra dunque, ci consentono di dare un primo sguardo al design del dispositivo in questione: possiamo notare subito la modifica che più di tutte salta all’occhio rispetto al design del precedente modello, dai render infatti possiamo ammirare un nuovo aspetto del modulo fotocamera posto sulla scocca posteriore. A differenza del precedente Motorola Edge 30 Pro infatti, troviamo ora un modulo dalla forma quadrata che dovrebbe ospitare tre sensori fotografici, rispettivamente un principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 50 MP e un nuovo teleobiettivo da 12 MP, più ovviamente il flash LED.

Spostandoci sulla parte anteriore dello smartphone possiamo vedere il display curvo, che dovrebbe essere un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento da 144 Hz; nella parte centrale superiore del display è poi presente un foro per l’alloggiamento del sensore fotografico anteriore, che dovrebbe essere da 60 MP.

L’immagine che vedete qui sopra proviene direttamente dall’ente certificatore cinese TENAA, il dispositivo (qui chiamato Motorola X40) sembra in tutto e per tutto il futuro e sopracitato Motorola Edge 40 Pro; la certificazione ci dà dunque alcune conferme sulle specifiche tecniche, tra le quali la scelta di utilizzare l’ultimo processore di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Ecco i dettagli che conosciamo al momento:

Display FHD+ OLED da 6,67 pollici (2400 × 1080 pixel) a 144 Hz

Processore Snapdragon 8 Gen 2 4nm con GPU Adreno di nuova generazione

RAM LPDDR5 da 8 GB / 12 GB / 18 GB con memoria UFS 3.1 da 128 GB / 256 GB / 512 GB

Android 13 con MYUI

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, fotocamera verticale da 12 MP

fotocamera frontale da 60 MP

USB di tipo C, altoparlanti stereo

Dimensioni: 161,3×73,9×8,5 mm; Peso: 196 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB tipo C, NFC

Batteria da 5000 mAh, ricarica rapida TurboPower da 68 W

Insomma nonostante l’abitudine di alcuni produttori di lanciare lo stesso dispositivo con nomi diversi, in mercati diversi, non sia spesso d’aiuto (non è che sia difficile scegliere un solo nome e tenere quello eh), quelle di cui sopra sono le informazioni attualmente più attendibili sul prossimo Motorola Edge 40 Pro (per noi) o Motorola x40, o X40 Pro che sia; considerando il presunto avvicinarsi della presentazione, ne sapremo presto di più.

