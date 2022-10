Quasi tutti i produttori ormai hanno lanciato o sono al lavoro su smartphone pieghevoli, nessuno però ha ancora immesso sul mercato un telefono arrotolabile. Ovviamente le sfide ingegneristiche dietro la realizzazione di un dispositivo di questo genere sono diverse da quelle da affrontare per un foldable, tuttavia non mancano i brevetti e le intenzioni di realizzarli in futuro. Ora Motorola ci dà un piccolo assaggio di come potrebbe essere il suo primo smartphone arrotolabile.

Motorola ci lascia intravedere Felix?

Motorola è stata tra i primi brand, insieme a Samsung, a lanciare sul mercato un dispositivo pieghevole nonostante non abbia riscosso lo stesso successo del principale concorrente; forse anche per questo motivo l’azienda sembra lavorare con molta convinzione ad un dispositivo arrotolabile. Tempo fa, abbiamo avuto modo di avere qualche piccola informazione preliminare su Felix, nome interno all’azienda del primo smartphone arrotolabile di Motorola.

In occasione del Tech World 2022 di Lenovo, società madre di Motorola, è stato mostrato un breve video che svela uno smartphone arrotolabile: grazie alla pressione di un pulsante, lo schermo si estende e si ritrae, con uno sfondo animato abbinato.

Le informazioni al momento non sono molte, il display arrotolabile dovrebbe essere un pannello OLED flessibile da 6,5 pollici alla massima apertura, mentre dovrebbe scendere a 4 pollici nella configurazione più piccola. Dal video si può notare come siano presenti le icone della rete cellulare e della batteria nella barra in alto, segno di come il prototipo potrebbe essere realmente funzionante; quel poco che possiamo desumere dal video riguardo il funzionamento del meccanismo, si riduce a constatare come il display sembri arrotolarsi dal bordo inferiore.

Insomma si tratta sicuramente di un prototipo interessante, dal sicuro effetto wow, chissà se e quando Motorola sarà pronta a commercializzare un dispositivo di questo tipo, magari cercando questa volta di battere sul tempo e sulla qualità la concorrenza, sempre più agguerrita.

