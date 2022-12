Il mese di dicembre è appena iniziato e Google non perde tempo per annunciare le prossime novità in arrivo o appena arrivate per Android in occasione del periodo di festività. Come confermato in queste ore dal blog ufficiale dell’azienda americana, infatti, sono in arrivo diverse nuove funzioni per gli smartphone Android e i servizi di Google che andranno ad offrire agli utenti nuovi modi per utilizzare il proprio dispositivo. Non mancano novità per Wear OS. Vediamo tutti i dettagli:

Google annuncia le ultime novità in arrivo per Android e le sue applicazioni: app più ricche, nuove widget e funzioni aggiuntive per Wear OS

Nel corso delle prossime settimane, gli smartphone Android e le applicazioni di Google registreranno l’arrivo di una lunga serie di novità (alcune già disponibili) pensate dall’azienda per arricchire le funzionalità a disposizione degli utenti in occasione del periodo di festività, iniziato ufficialmente con la partenza del mese di dicembre. Si tratta di un pacchetto di nuove funzioni completo che copre buona parte dei servizi di casa Google.

Nel post sul blog ufficiale, Google sottolinea, ad esempio, la possibilità di creare collage tramite Google Foto. L’editor è in costante espansione con nuove funzionalità in distribuzione per arricchire gli strumenti a disposizione degli utenti. A disposizione degli utenti ci sono ora nuovi design, realizzati in collaborazione con il duo di artisti australiani DABSMYLA e con Yao Cheng Design. L’editor per la creazione di collage può contare sul supporto al drag and drop che consente l’acceso a controlli quanto mai semplici e immediati.

Da segnalare, inoltre, la nuova funzionalità di Gboard che ora presenta nuove emoji disponibili in Emoji Kitchen per creare sticker combinati a tema natalizio (e non solo) per rendere le conversazioni ancora più ricche di contenuti e personali. Tra le recenti novità di Android c’è la rinnovata modalità Lettura che offre un accesso ancora più completo ai contenuti da leggere sul proprio smartphone con varie funzionalità di Accessibilità che torneranno molto utili alle persone non vedenti, ipovedenti o dislessiche.

In questo, infatti, ci sono diverse opzioni di visualizzazione personalizzabili che permettono di intervenire sul contrasto, sulla dimensione del carattere e su altri elementi, compresa la possibilità di ottimizzare il funzionamento della funzione di riproduzione vocale, ad esempio modificandone la velocità. Molto interessante, per un rapido accesso ai contenuti multimediali, è il nuovo widget di ricerca della Home di YouTube. Aggiungendo questo widget alla schermata Home del proprio smartphone sarà possibile avviare ricerche rapide in YouTube, individuando con precisione i contenuti desiderati.

Google ha anche annunciato una semplificazione dell’utilizzo dell’app Google TV per smartphone che permetterà agli utenti di scoprire nuovi contenuti con maggiore semplicità. Dalla prossima settimana, inoltre, Google ha anticipato l’avvio della distribuzione della funzione per trasmettere dall’app Google TV ad un TV compatibile il contenuto video desiderato con un semplice tocco, utilizzando poi l’app come un vero e proprio telecomando.

Da segnalare anche la possibilità di condividere la chiave digitale dell’auto (per i modelli compatibili) con amici e parenti dotati di smartphone Pixel o iPhone. A breve, inoltre, questa funzionalità arriverà su smartphone selezionati con Android 12 e versioni successive. Direttamente dal proprio smartphone Android, inoltre, sarà possibile visualizzare e modificare l’elenco degli utenti che possono avere accesso al veicolo.

A completare l’elenco di novità disponibili per gli utenti Wear OS in occasione delle festività e a partire da questo mese di dicembre troviamo l’arrivo di nuovi tile che vanno ad arricchire il numero di applicazioni con cui interagire con il proprio smartwatch. Come già emerso nei giorni scorsi, Google ha avviato il rilascio di Keep per Wear OS andando così’ ad arricchire ulteriormente il parco software della piattaforma. Dalla prossima settimana, inoltre, gli utenti Wear OS potranno utilizzare Assistant per accedere rapidamente a oltre 30 tipi di allenamento differenti.

