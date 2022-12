A settembre il team di Google ha annunciato di avere deciso di introdurre in Google Keep una visualizzazione basata su due riquadri e pare che tale nuova interfaccia sia in fase di implementazione per i tablet Android.

Questa visualizzazione a due colonne consente agli utenti di vedere sulla sinistra un elenco o una griglia mentre nella parte destra viene mostrata la nota su cui si sta lavorando (nella precedente interfaccia, invece, la nota si apriva sovrapposta alla griglia, che rimaneva visibile sullo sfondo).

Ecco come cambia Google Keep sui tablet Android

Nel campo “Cerca nelle tue note” nella nuova interfaccia è presente un pulsante Espandi/Comprimi a sinistra dell’avatar del proprio profilo e grazie ad esso è possibile passare dallo schermo intero al doppio riquadro (la prima visualizzazione potrebbe essere utile se si desidera vedere tutti i propri appunti o concentrarsi su una nota in particolare).

Grazie a questa riprogettazione Google Keep diventa una delle app di Google più ottimizzate per i tablet e tale novità si va ad aggiungere ad alcune recenti modifiche, come quella relativa alle scorciatoie per la tastiera che, a dire degli sviluppatori, “si allineano meglio con l’esperienza web” (possono essere visualizzate dalla parte inferiore del menu extra con una tastiera fisica).

Questa nuova interfaccia di Google Keep è stata riscontrata sulla versione 5.22.452.00.90 (lo staff di 9t5Google è riuscito ad averla su un Samsung Galaxy Tab S8), che può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

C’è da riconoscere al team di sviluppatori di Google il merito di essersi messo duramente al lavoro per migliorare l’esperienza offerta a chi possiede un tablet Android e sfruttare al massimo le potenzialità dei display più grandi, in modo da rendere l’OS del colosso di Mountain View un’alternativa sempre più valida a iPadOS.