Dopo il test relativo alla riprogettazione del selettore di foto, l’app Google Messaggi sta iniziando testare la possibilità di reagire con tutte le emoji.

Da qualche tempo la pressione prolungata su una chat RCS consente di reagire con una delle sette principali emoji, ma sulla barra delle reazioni ora è stata aggiunta l’icona di una faccina con il simbolo “+” che apre il selettore di tutte le emoji, lo stesso foglio che viene mostrato quando l’utente tocca l’icona dell’emoji accanto al microfono nel campo del messaggio, ma senza le schede per GIF e adesivi.

Le reazioni utilizzate di recente appariranno nella riga superiore, ma non è chiaro se alla fine sostituiranno le sette predefinite. In ogni caso è possibile attingere all’intera serie di emoji con le reazioni più sfumate anche in Google Messaggi, con la facoltà di avere una visione migliore toccando il controllo che appare nell’angolo in basso a destra.

Dalle prime segnalazioni degli utenti, questa funzionalità sembra disponibile con l’ultima versione beta dell’app Google Messaggi, ma presto dovrebbe diventare disponibile più ampiamente.

La funzionalità è utilizzabile sia per le chat RCS che per i messaggi SMS. Se vi interessa provarla potete unirvi al programma beta di Google Messaggi qui.

