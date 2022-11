Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare ai vari servizi e applicazioni del colosso di Mountain View con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e tra le app oggetto di attenzioni vi è anche Google Messaggi.

Ricordiamo che lo scorso mese il team di Google Messaggi ha annunciato l’introduzione di diverse novità ma, a quanto pare, in cantiere vi è un’altra modifica che non è stata anticipata: ci riferiamo a un nuovo selettore di foto che sta iniziando ad apparire per alcuni utenti.

Un’altra piccola novità in arrivo su Google Messaggi

Il selettore corrente lanciato dalla sinistra del campo di testo mostra una fotocamera live con un collegamento per aprire la “Galleria” del dispositivo accanto ad essa e l’ultima immagine nel rullino fotografico al di sotto. Scorrendo verso sinistra è possibile visualizzare altre 22 immagini mentre a sinistra è presente una scorciatoia per aprire rapidamente la fotocamera.

La nuova interfaccia utente mostra ancora prima un mirino ma è leggermente più piccolo mentre è possibile sfogliare immediatamente le “Cartelle” con anche quella scorciatoia ridotta (lo scatto più recente ha un’anteprima più ampia mentre tutti gli altri elementi vengono mostrati tre per riga).

Scorrendo verso il basso il riquadro diventa più grande e mostra comodamente 15 immagini alla volta. Nell’angolo in basso a destra, infine, sono presenti i collegamenti per la fotocamera e le cartelle.

Ecco uno screenshot dell’attuale interfaccia a confronto con quelli della nuova:

Stando a quanto è possibile apprendere, allo stato attuale questa modifica al selettore di immagini integrato in Google Messaggi è stata implementata soltanto per una ristretta cerchia di utenti ma probabilmente nel giro di qualche giorno (o, al massimo, di alcune settimane) sarà messa a disposizione di tutti gli altri.

