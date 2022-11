Oramai ci siamo: i primi smartphone Android dotati del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 si avvicinano al debutto sul mercato. Come da tradizione, il mese di dicembre sarà il periodo di arrivo sul mercato, almeno in Cina, dei primi dispositivi dotati del nuovo SoC svelato la scorsa settimana da Qualcomm.

L’azienda americana ha anticipato le potenzialità del suo nuovo Snapdragon 8 Gen 2 che dovrebbe garantire un notevole passo in avanti in termini di performance rispetto al già ottimo Snapdragon 8 Plus Gen 1, svelato pochi mesi fa e utilizzato da buona parte dei top di gamma Android arrivati sul mercato nel secondo semestre.

Vediamo in che modo i primi benchmark del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vanno a confermare le anticipazioni di Qualcomm in merito al notevole passo in avanti prestazionale del suo nuovo SoC top di gamma:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: ecco come si comporta il SoC nei primi benchmark

Nel corso delle prossime settimane è previsto il debutto dei primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 2. Nel frattempo, per avere un’idea precisa in merito alle prestazioni del nuovo SoC di Qualcomm segnaliamo l’interessante approfondimento realizzato da XDA (che trovate linkato in fonte) partendo da alcuni benchmark e da un prototipo di smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 fornito da Qualcomm.

In questa serie di test, il nuovo SoC di Qualcomm è stato messo alla prova in alcuni dei più diffusi benchmark (AnTuTu, GeekBenck, GFXBench, MLPerf Mobile) con l’obiettivo di quantificare il vantaggio in termini di performance rispetto ai suoi predecessori, lo Snapdragon 8 Gen 1, svelato sul finire dello scorso anno, e la sua variante Plus, presentata la scorsa estate.

Nel primo benchmark, AnTuTu, il nuovo SoC di Qualcomm spinge il prototipo testato fino a 1,27 milioni di punti con un vantaggio di oltre il 10% rispetto ai dati raccolti dallo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Si tratta di una prima conferma in merito alle potenzialità del nuovo Snapdragon 8 Gen 2 (anche se AnTuTu offre un punteggio complessivo che tiene conto di tutto lo smartphone).

Il test che dà un focus sulla CPU è, invece, Geekbench. Anche in questo caso, lo Snapdragon 8 Gen 2 si comporta benissimo, registrando un miglioramento di circa il 30% in Multi-Core, un dato tutto sommato in linea con il +35% pubblicizzato da Qualcomm in fase di presentazione del nuovo SoC. Per un quadro più preciso sull’effettivo miglioramento della CPU del SoC Qualcomm sarà, in ogni caso, necessario attendere i primi modelli di smartphone. Il benchmark è comunque una prima indicazione significativa in merito al passo in avanti lato CPU del SoC.

Anche il test con GFXBench conferma i miglioramenti, questa volta lato GPU, del SoC Qualcomm. Il confronto tra Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 1, infatti, premia il nuovo chipset e la sua GPU su cui, in ogni caso, Qualcomm non ha fornito particolari dettagli in fase di presentazione, preferendo concentrarsi sulle innovazioni lato CPU.

Questo primo benchmark, ad ogni modo, conferma che i passi in avanti in termini di performance ci sono stati. Il miglioramento effettivo varia in base al benchmark (il test di GFXBench si articola in una serie di benchmark differenti) con un vantaggio per il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 che arriva al +44%, un dato decisamente positivo per un salto in avanti di una generazione.

A completare la rassegna di primi benchmark del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ci sono i risultati del test MLPerf che valuta le capacità IA del SoC, tema su cui Qualcomm non ha fornito particolari informazioni in fase di presenatzione. In questo caso, i risultati del benchmark non prevedono alcun confronto con il precedente SoC della linea Snapdragon.

Come sottolineato in precedenza, Qualcomm ha già confermato che i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno. Come prevedibile, tutti i principali OEM del mercato smartphone, sia in Occidente che in Cina, stanno già lavorato al nuovo top di gamma con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Tra i primi modelli in arrivo ci saranno i nuovi flagship di HONOR, Xiaomi, Motorola e OnePlus.

Nel corso del primo trimestre del 2023, invece, è atteso il debutto anche dei nuovi Samsung Galaxy S23 che utilizzeranno il SoC di Qualcomm, probabilmente, in tutti i mercati di commercializzazione. Sarà molto interessante, inoltre, valutare le prestazioni reali del SoC in confronto non solo al suo predecessore ma anche rispetto al principale concorrente, il nuovo MediaTek Dimensity 9200, presentato appena un paio di settimane fa e già pronto a fare il suo debutto sul mercato. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nelle prossime settimane.

Leggi anche: Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un processore Snapdragon 8 Gen 2 esclusivo