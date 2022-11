Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del nuovo processore di fascia alta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2; leggendo l’articolo e dando uno sguardo a quelli che dovrebbero essere i primi dispositivi equipaggiati con il SoC in questione, alcuni di voi potrebbero aver pensato anche ai futuri top di gamma di Samsung. Negli ultimi anni infatti le serie di punta del colosso coreano venivano equipaggiate con processori Snapdragon solo in alcuni mercati, lasciando per esempio noi utenti europei con i processori Exynos; tutto ciò sta per cambiare, Samsung Galaxy S23 avrà uno Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati, ma non quello classico.

Qualcomm produrrà uno Snapdragon 8 Gen 2 esclusivo per Samsung Galaxy S23 Ultra

Dunque a differenza degli scorsi anni, la nuova gamma di punta di Samsung verrà equipaggiata con processori Snapdragon in tutti i mercati di vendita; la notizia è stata data a inizio mese dal leaker Ice Universe che, attraverso Twitter, ha comunicato quanto riportato direttamente da Qualcomm.

Goodbye, Exynos. This is the best news of the week. pic.twitter.com/s9tAYAdY8t — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022

Ma c’è di più, lo stesso leaker ha rivelato non solo che la serie Galaxy S23 sarà venduta ovunque con a bordo il SoC Qualcomm, ma che per il mercato europeo si tratterà di una versione esclusiva ad alta frequenza dello Snapdragon 8 Gen 2. Come potete vedere dal tweet qui sotto, Ice Universe ha pubblicato i risultati di un benchmark, mostrando i punteggi raggiunti dal dispositivo SM-S918B, ovvero Galaxy S23 Ultra.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

La differenza principale di questa versione realizzata in esclusiva per Samsung dovrebbe risiedere nel core Kryo Prime, basato su Cortex-X3, che funziona a 3,36 GHz rispetto ai 3,2 GHz della versione non Samsung del SoC (visto che la frequenza degli altri sette core è invariata); attualmente non è dato sapere se questa differenza si tradurrà in qualcosa di più nell’utilizzo reale del dispositivo rispetto ad uno analogo, ma è sicuramente un qualcosa di cui Samsung potrà vantarsi per distinguersi dalla concorrenza. Questo è l’ennesimo tassello che va ad aggiungersi al mosaico di indiscrezioni già trapelate riguardo Galaxy S23 Ultra, c’è ancora tempo prima del lancio per scoprire molto di più.

