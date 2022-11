Samsung Good Lock è una suite di app diventata essenziale per qualsiasi possessore di uno smartphone del colosso sudcoreano interessato alla personalizzazione avanzata del dispositivo.

Samsung ha recentemente rilasciato un interessante modulo per Good Lock chiamato DropShip, al momento disponibile per i dispositivi sudcoreani che eseguono la One UI 5, il quale consente di condividere file con altri smartphone, tablet e PC. Ora un’altra app chiamata DropShip è approdata nel Google Play Store, ma probabilmente è meglio evitare di installarla, in quanto potrebbe essere poco sicura.

Un fake di DropShip per Samsung Good Lock arriva nel Play Store

Una nuova app DropShip è apparsa sul Play Store con la stessa icona e lo stesso nome del pacchetto dell’app originale di Samsung. L’app in questione non sembra provenire da Samsung, ma soprattutto lo sviluppatore è “Assert Studio” che ha già rilasciato altre app poco raccomandabili, inclusa quella che sembra una finta app Nothing Ear per le cuffie true wireless Nothing Ear 1 con quasi nessun download.

Una volta installata, aprendo la falsa app DropShip appare solo una schermata con l’avviso di aggiornare l’app stessa, il che aumenta i sospetti che potrebbe trattarsi di un’applicazione dannosa. Il consiglio è quindi di scaricare i moduli Good Lock solo dal Samsung Galaxy Store.

Nonostante i continui sforzi di Google, il Play Store è minato da app false e malevoli, quindi bisognerebbe sempre controllare lo sviluppatore di provenienza prima di installare un’applicazione. In questi giorni è emerso che tre smartphone Samsung avevano delle vulnerabilità che purtroppo sono state sfruttate.

