Il Black Friday Amazon sta arrivando, e anche quest’anno potremo mettere le mani su migliaia di offerte in anticipo rispetto alla data del vero e proprio venerdì nero. Mancano solo pochi giorni al 18 novembre 2022, data nella quale partiranno gli sconti della settimana del Black Friday Amazon: nell’attesa, vi forniamo qualche consiglio sul funzionamento dell’iniziativa e vi indichiamo cosa fare per non perdervi le occasioni migliori. Siete pronti?

La settimana del Black Friday Amazon è dietro l’angolo: quando iniziano le offerte e come trovarle

Archiviato ormai da un po’ il secondo Prime Day di quest’anno, il Black Friday si sta avvicinando a grandi passi e su Amazon sono in arrivo tantissime offerte sui prodotti tech e non solo: gli sconti saranno tantissimi e riguarderanno smartphone e tablet Android, prodotti Apple, PC, notebook, smartwatch, smartband, cuffie, monitor, accessori e tanto tanto altro. Anche quest’anno le proposte del sito partiranno in anticipo rispetto al Black Friday del 25 novembre 2022, con la settimana del Black Friday. L’iniziativa partirà il 18 novembre 2022, come vi avevamo anticipato i giorni scorsi, e dal 22 novembre aprirà le porte della Black Friday Gallery presso la Rimessa dei Fiori di Milano (via San Carpoforo), dove gli utenti potranno accedere a diverse stanze tematiche con alcuni prodotti in esposizione e tante idee regalo per immergersi nell’atmosfera pre-natalizia.

Le offerte saranno parecchie già durante i giorni della settimana del Black Friday, quindi il nostro consiglio è quello di approfittare sul momento degli sconti che riguarderanno i vostri prodotti preferiti. Non aspettate venerdì 25 novembre pensando che possano arrivare prezzi migliori, perché le probabilità di rimanere a bocca asciutta sarebbero alte: se il prezzo è buono e vi soddisfa, non tentennate troppo, visto che rischiereste un esaurimento scorte o sconti meno interessanti.

Abbiamo parlato di veri sconti perché a volte potrebbe capitare di lasciarsi trasportare dal Black Friday e approfittare di prezzi buoni ma non ottimi: per sapere se gli sconti sono davvero interessanti, oltre a seguirci attraverso i canali sopra citati, potete sfruttare servizi come Keepa o CamelCamelCamel, che offrono monitoraggio dei prezzi Amazon e una cronologia degli stessi. Grazie a questi ultimi potete consultare comodi grafici (anche con le estensioni per il browser) per rendervi conto dell’effettiva convenienza dei prezzi proposti.

La settimana del Black Friday di Amazon si aprirà il 18 novembre 2022, con il Black Friday vero e proprio che cadrà venerdì 25 novembre, ma non dimenticatevi del Cyber Monday. Lunedì 28 novembre sarà il giorno di chiusura del periodo di sconti, quindi potrebbero spuntare fuori le ultime offerte bomba da sfruttare prima del periodo natalizio: la giornata è tipicamente dedicata soprattutto alle offerte online, dunque non mancheranno occasioni dell’ultimo momento sui prodotti tech a disposizione su Amazon. In previsione, potete salvare le nostre pagine dedicate:

