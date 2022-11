Piano piano sono diversi i dispositivi che iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 13, oggi tocca a Realme 9 Pro +, mentre Galaxy Note 10 riceve le patch di sicurezza di novembre.

Realme 9 Pro+ riceve la Realme UI 3.0 Beta basata su Android 13

Realme 9 Pro+, lanciato nei primi mesi di quest’anno, sta per ricevere il suo primo major update; il brand ha infatti dato il via al rilascio della Realme UI 3.0 open Beta basata su Android 13 per lo smartphone in questione.

Gli utenti interessati a testare la nuova versione devono, come prima cosa, assicurarsi che il proprio dispositivo sia equipaggiato con una di queste versioni del firmware RMX3392_11.A.12, RMX3392_11.A.13 o RMX3392_11.A.14. Appurato ciò sarĂ sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software e cliccare l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra; in seguito cliccare su Versione di prova -> Apri Beta -> Applica ora e rispondere alle domande visualizzate. Qualora la domanda dell’utente venga accolta, si procederĂ con il download dell’aggiornamento.

Come sempre, trattandosi di una versione Beta, è possibile incorrere in bug e malfunzionamenti vari, motivo per cui se ne sconsiglia l’installazione sul dispositivo principale, la societĂ inoltre specifica che in seguito all’aggiornamento il primo avvio potrebbe richiedere piĂą tempo del solito (soprattutto se ci sono diverse app di terze parti installate sullo smartphone). Inoltre il sistema eseguirĂ inizialmente una serie di azioni, volte a migliorare efficienza e sicurezza, che potrebbero inizialmente causare blocchi e anomali battery drain.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ricevono le patch di sicurezza di novembre negli USA

A inizio mese Samsung ha presentato le patch di sicurezza di novembre, annunciando anche la lista dei dispositivi che ne avrebbero beneficiato; alcuni dispositivi del brand hanno giĂ ricevuto l’aggiornamento in questione e oggi tocca a due vecchie glorie: Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+.

L’aggiornamento in questione è stato lanciato negli Stati Uniti con la versione firmware N97xU1UES7HVJ3 ed è giĂ stato distribuito dalla maggior parte degli operatori di telefonia mobile; l’update in questione risolve poco meno di 50 vulnerabilitĂ , oltre ad apportare i classici bug fix e miglioramenti alla stabilitĂ del sistema.

