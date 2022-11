Dopo aver lanciato l’aggiornamento pubblico della One UI 5.0 per Samsung Galaxy S22, S21, S20, Galaxy Note 20 e Galaxy A53, il colosso sudcoreano sembra prendere in considerazione anche i suoi smartphone meno costosi.

Sembra infatti che Samsung stia testando la One UI 5.0 basata su Android 13 su Galaxy A33 5G attraverso il firmware A336EDXU4BVK1. Questo smartphone non è presente nell’elenco dei dispositivi Samsung da testare tramite una beta pubblica, quindi l’azienda starebbe eseguendo i test finali prima del rilascio pubblico.

Samsung Galaxy A33 5G potrebbe ricevere One UI 5.0 con Android 13 questo mese

Secondo alcune roadmap provvisorie per il rilascio pubblico di Android 13 e One UI 5.0 su vari smartphone Samsung, in Corea del Sud e in Germania la società punta a rilasciare la nuova interfaccia per Galaxy A33 5G entro la fine di questo mese.

Essendo provvisorie le tabelle di marcia fornite da Samsung possono subire delle modifiche, il che significa non solo ritardi, ma anche rilasci prima del previsto, come accaduto recentemente per Samsung Galaxy A53 che ha ottenuto One UI 5.0 con un mese di anticipo.

Leggi anche: Migliori smartphone Android economici, la classifica di Novembre 2022