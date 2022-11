WhatsApp Beta per Android rende questa comoda funzione alla portata di tutti

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.22.24.11 e si concentra proprio su una funzione che a molti potrebbe apparire poco utile, ma che in realtà può rivelarsi di grande comodità nel quotidiano utilizzo del servizio di messaggistica: il poter inviare dei messaggi a se stessi tramite una chat dedicata avviabile direttamente dalla lista dei contatti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app: dall’annuncio delle Community e di altre gradite nuove aggiunte agli avatar che il servizio di messaggistica permetterà di sfruttare, passando per i miglioramenti relativi ai messaggi effimeri e alla futura possibilità di utilizzare il servizio anche sui tablet Android, senza dimenticare la maggiore attenzione alla verifica in due passaggi. Se ve ne sieti persi qualcuna, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Android 2.22.24.11: le novità dell’aggiornamento

Verso la fine del mese di ottobre, vi avevamo segnalato i lavori portati avanti dal team di sviluppo di WhatsApp al fine di migliorare la funzione che permette di inviare messaggi a se stessi, sia su Android che su iOS. Gli utenti più attenti tra di voi, in verità, sanno bene che quella in discorso non è una funzione inedita, sebbene fino a questo momento sia stata piuttosto macchinosa in termini di accessibilità. Prima dell’aggiornamento di cui parliamo di seguito, infatti, l’unica via per avviare una conversazione con se stessi — così da sfruttare WhatsApp per salvare un appunto, inviarsi un link et similia — era rappresentata dallo strumento Clicca per chattare, che “permette di iniziare una conversazione con una persona anche se non hai salvato il suo numero di telefono nella tua rubrica”. Tale strumento presuppone la creazione di un link contenente il numero di telefono e consente anche di inviare dei messaggi precompilati; per maggiori dettagli potete visitare questa pagina.

Se siete curiosi di utilizzare questa comoda funzione di WhatsApp ma il metodo descritto vi sembra una seccatura, state tranquilli: presto non sarà più necessario. L’aggiornamento 2.22.24.11 di WhatsApp Beta per Android rende già accessibile — per alcuni beta tester — la funzione in discorso direttamente dalla lista dei contatti. Come potete vedere dallo screenshot seguente, è sufficiente aprire WhatsApp e toccare il tasto per la creazione di una nuova conversazione: nella schermata dedicata vedrete, in alto, le solite voci per creare un gruppo o aggiungere un contatto e, subito sotto, in cima alla lista dei contatti, il vostro numero di telefono (potrete aggiungerlo ai contatti così da vedere il vostro nome) reso riconoscibile da un “tu” tra parentesi e dalla dicitura “Inviati un messaggio” dove per gli altri contatti compaiono le Info.

Tutti i messaggi inviati in tale conversazione sono disponibili anche sugli altri dispositivi collegati all’account.

Allo stato attuale, la disponibilità della funzione è ancora limitata a pochi utenti del ramo beta, ma presto arriverà anche per gli altri e nell’app per iOS.

