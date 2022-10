Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo e continua a lavorare senza sosta al miglioramento dell’esperienza offerta da questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo funzionalità e più o meno grandi modifiche all’interfaccia.

Con la versione 2.22.24.2 beta è stata estesa a più utenti la possibilità di inoltrare le immagini, i video, le GIF e i documenti con una didascalia ma pare che con tale release gli sviluppatori abbiano avviato anche i test per un’altra novità, disponibile al momento solo per una ristretta cerchia di tester.

In particolare, il test avviato riguarda l’invio di messaggi a sé stessi, ossia una funzionalità che è già disponibile ma che al momento richiede la procedura “clicca per chattare” (ossia l’utilizzo del link https://wa.me/<number>, ove al posto di “number” va aggiunto il proprio numero di telefono, completo di prefisso internazionale).

Ebbene, con la versione 2.22.24.2 beta per Android (e 22.23.0.70 beta per iOS) ad alcuni utenti è comparsa una nuova didascalia per mostrare la chat relativa al proprio numero:

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, non vi sono altri cambiamenti all’esperienza di invio di messaggi al proprio numero: gli sviluppatori, in sostanza, hanno solo modificato il modo in cui viene mostrata la conversazione.

Inoltre, grazie a un futuro aggiornamento dell’app Android la chat con il proprio numero di telefono sarà disponibile anche all’interno della rubrica su WhatsApp, in modo da essere più facile da raggiungere per gli utenti.

Come provare le novità di WhatsApp

Se desiderate provare in anticipo le varie novità studiate dal team di WhatsApp per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta più recenti, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece volete provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

