Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.24.9.

Le novità della versione 2.22.24.9 di WhatsApp Beta per Android

Nei giorni scorsi è emerso che gli sviluppatori stanno lavorando ad una modifica del design della sezione all’interno delle impostazioni sulla privacy che consente di gestire i messaggi che scompaiono (o effimeri) e con questa release tale novità viene messa a disposizione di alcuni utenti.

Per capire se il restyling in questione è già disponibile per il proprio account è sufficiente aprire il menu delle Impostazioni di WhatsApp, andare nella sezione dedicata alla Privacy e cercare Messaggi effimeri (in precedenza questa opzione era chiamata “Timer predefinito messaggi”).

Grazie a questa modifica grafica sarà più semplice applicare il timer dei messaggi predefinito alle nuove chat e impostare il timer alle conversazioni già attive.

Al momento tale restyling è disponibile solo per alcuni utenti beta e non vi sono informazioni su quando sarà implementato per tutti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.24.9 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

