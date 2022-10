WhatsApp Beta prepara il terreno ad una novità per la verifica in due passaggi

Archiviati i gravi malfunzionamenti di due giorni fa, il team di sviluppo di WhatsApp sembra essersi rimesso prontamente in carreggiata: gli aggiornamenti non hanno mai smesso di arrivare con la solita regolarità e anche oggi c’è una nuova versione di WhatsApp Beta per Android da andare a conoscere: il Google Play Beta Program ha accolto la 2.22.23.17. Se state leggendo queste righe e vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che questa volta rimarrete delusi: non c’è alcuna nuova funzione già disponibile, ma soltanto anticipazioni su una nuova sezione dedicata alla verifica in due passaggi da introdurre con un futuro update dell’applicazione.

WhatsApp Beta per Android 2.22.23.17: le novità dell’aggiornamento

Gli utenti più attenti al profilo della sicurezza hanno sicuramente già attivato la Verifica in due passaggi su WhatsApp. Per tutti coloro che, invece, non l’abbiano ancora fatto, il consiglio è di provvedere il prima possibile entrando nelle Impostazioni, poi nella sezione Account, aprendo la pagina Verifica in due passaggi e immettendo un codice PIN a sei cifre e un indirizzo email di recupero. La procedura è semplicissima e permette di incrementare il livello di sicurezza del proprio account WhatsApp.

Detto questo, passiamo subito alla novità anticipata dall’ultima Beta di WhatsApp per Android, che afferisce proprio alla funzione in discorso. Per un futuro aggiornamento dell’app, il team di sviluppo sta progettando l’introduzione di una schermata recante l’intestazione “Secure your account” e funzionale a ciò che abbiamo fatto poche righe sopra: promuovere l’attivazione di questa importante funzione di sicurezza da parte degli utenti che non l’abbiano ancora fatto per noncuranza o semplice mancanza di conoscenza. Come potete vedere dal seguente screenshot, la schermata in oggetto non costringerà — ovviamente — gli utenti ad attivare la verifica in due passaggi, mettendo a disposizione due tasti selezionabili: Set Up Now per procedere subito all’attivazione e Skip per ignorare il suggerimento. La suddetta schermata assolve anche alla funzione di informare gli utenti della necessità di utilizzare un PIN e un codice SMS in caso di trasferimento dell’account WhatsApp su un altro smartphone.

Per quanto l’aggiunta di questo passaggio possa sembrare una seccatura, l’utilizzo sempre più pervasivo che gli utenti fanno ogni giorno di un servizio come WhatsApp rende quantomai opportuna l’adozione di tutte le misure di sicurezza disponibili. Ciò detto, la nuova schermata mostrata è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile neppure per gli utenti del ramo beta dell’app, che saranno come sempre i primi a beneficiare della novità.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

Conoscevate già la Verifica in due passaggi di WhatsApp? La utilizzate? Ditecelo nei commenti.