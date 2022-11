Come anticipato poco tempo fa, nel mercato della telefonia italiano è nato un nuovo operatore virtuale di tipo ATR (Air Time Reseller), si tratta di Ehiweb Mobile, brand di proprietà dell’azienda italiana Ehinet; per tutte le informazioni di carattere generale vi rimandiamo al precedente articolo, oggi ci concentriamo sulle offerte disponibili e attivabili del nuovo operatore che, sul sito ufficiale, si presenta così:

“Insieme a FIBRA, VoIP e SMS, abbiamo anche le SIM per smartphone e tablet. La nostra promessa è sempre questa: tanti servizi, un solo operatore A casa, al lavoro, in movimento: porta Ehiweb sempre con te! Ehiweb Mobile è una soluzione completa per tutti: privati, business, IoT. Puoi attivare un nuovo numero o cambiare il tuo vecchio operatore: ci pensiamo noi! Anche sul fronte mobile abbiamo tariffe chiare, nessun vincolo temporale o brutte sorprese. L’assistenza è sempre dedicata: avrai come referente una sola persona. Scegli il piano che preferisci e ricevi subito la SIM Ehiweb Mobile!“

Ehiweb Mobile, ecco le prime offerte consumer disponibili

Sul sito ufficiale dell’operatore, nella sezione Mobile dedicata ai clienti privati, sono disponibili e attivabili le prime offerte telefoniche Ehiweb Mobile che elenchiamo di seguito:

EHI! 2 Giga -> 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 2 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 4,95 euro al mese

-> 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 2 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 4,95 euro al mese EHI! 10 Giga -> 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 25 SMS verso tutti e 10 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 7,95 euro al mese

-> 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 25 SMS verso tutti e 10 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 7,95 euro al mese EHI! 50 Giga -> minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati sotto rete 4G al costo di 9,95 euro al mese

-> minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati sotto rete 4G al costo di 9,95 euro al mese EHI! 50 Giga VIP -> questa offerta è riservata ai già clienti Fibra di Ehiweb e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 100 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 9,95 euro al mese

Qualora foste interessati ad una delle offerte sopra citate, sappiate che per l’attivazione è necessario procedere alla registrazione sul sito di Ehiweb, per ogni offerta è previsto un costo di attivazione di 10 euro, comprensivo anche delle spese di spedizione della SIM. Le offerte sono tutte ricaricabili, dunque con addebito su credito residuo ricaricabile direttamente sul sito dell’operatore (attualmente i tagli di ricarica disponibili sono da 12 euro, 30 euro, 60 euro e 120 euro) ma è altresì possibile optare per l’addebito del canone mensile direttamente su conto corrente o carta di credito. L’operatore inoltre offre ai propri clienti un servizio di assistenza dedicata, mettendo a disposizione sempre lo stesso operatore; inoltre a partire da una non meglio specificata data del prossimo anno, gli utenti potranno beneficiare anche della connettività 5G e della tecnologia VoLTE.

Le offerte per Partita IVA, SIM IoT e di backup

Ehiweb Mobile non si rivolge solo ai clienti privati, ma ha una serie di offerte dedicate anche al segmento business, nello specifico:

TOP 50 Giga -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 19,95 euro al mese (IVA esclusa)

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 19,95 euro al mese (IVA esclusa) BIZ 20 Giga -> 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 25 SMS verso tutti, 20 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 9,95 euro al mese (IVA esclusa)

-> 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 25 SMS verso tutti, 20 GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di 9,95 euro al mese (IVA esclusa) BASE 5 Giga -> 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 5 GB di traffico dati sotto rete 5G al costo di 4,95 euro al mese (IVA esclusa)

Per quanto riguarda le SIM IoT l’operatore prevede attualmente un’offerta con 1 GB di traffico dati con indirizzo IP privato, al costo di 2,95 euro al mese; qualora invece abbiate bisogno di una SIM di backup, ovvero uno strumento da utilizzare in caso di malfunzionamento della linea fissa, Ehiweb Mobile prevede l’offerta SIM Backup che al costo di 9,95 euro al mese dà 50 GB di traffico dati con indirizzo IP privato. Infine è disponibile anche un’offerta SIM con IP statico che al costo di 19,95 euro al mese include 50 GB e permette di avere una linea solo dati con indirizzo IP statico e pubblico, utile per raggiungere da remoto qualsiasi dispositivo connesso.

Queste dunque sono le offerte disponibili, per clienti consumer e business, del nuovo operatore virtuale Ehiweb Mobile, qualora foste interessati all’attivazione non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore; in alternativa potete dare uno sguardo alla nostra selezione delle migliori offerte telefoniche.

