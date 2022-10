Il settore di telefonia mobile si prepara a registrare il debutto di un nuovo operatore virtuale: Ehiweb Mobile. Si tratta di un nuovo brand di Ehinet, azienda italiana attiva nel settore delle telecomunicazioni e già presente sul mercato di telefonia con il brand Ehiweb che offre vari servizi, tra cui anche connessioni in fibra ottica FTTH.

Ehiweb Mobile andrà, quindi, ad aggiungersi al nutrito panorama di operatori virtuali del mercato di telefonia mobile in Italia, rappresentano un’ulteriore opzione per gli utenti grazie ad offerte che, sulla carta, dovrebbero essere molto convenienti. Vediamo i dettagli completi:

Il mercato di telefonia mobile avrà presto un nuovo operatore: Ehiweb Mobile pronto al debutto

A svelare i primi dettagli in merito al debutto di Ehiweb Mobile è stato Luigi De Luca, responsabile della comunicazione di Ehiweb, nel corso di un’intervista al magazine MondoMobileWeb. Stando alle prime informazioni, il debutto sul mercato è imminente e l’annuncio ufficiale arriverà nel corso del prossimo mese di novembre.

Ehiweb Mobile sarà un operatore virtuale di tipo ATR (Air Time Reseller) ed ha già ricevuto l’autorizzazione da parte del MISE (arrivata nel novembre dello scorso anno). Il nuovo provider lavorerà in partnership con Noitel e utilizzerà la rete Vodafone (probabilmente con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload).

Il manager di Ehiweb ha confermato che ci saranno offerte per target diversi, con soluzioni tariffarie dedicate a privati, aziende e IoT. Per ogni categoria sono previste tre tariffe “semplici e complete” con dati, voce, SMS e tutti i servizi extra. Sulle caratteristiche delle offerte ci sono ancora pochi dettagli ma il responsabile della comunicazione di Ehiweb ha fornito una prima anticipazione sui prezzi.

Le offerte di Ehiweb Mobile andranno da un minimo di 2,95 euro al mese ad un massimo di 19,95 euro al mese. Il prezzo di partenza, molto probabilmente, si riferisce ad offerte dedicate al settore IoT mentre il top della gamma di offerte dovrebbe coincidere con una tariffa molto ricca (soprattutto di Giga) per la clientela business.

Le offerte per la clientela consumer si posizioneranno tra questi due estremi. Sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale da parte di Ehiweb Mobile per avere idee più precise in merito alle reali potenzialità delle offerte del provider. Di certo, il debutto di un nuovo operatore virtuale su rete Vodafone rappresenta un’interessante novità per gli utenti.

Con maggiori opzioni a disposizione, infatti, per gli utenti diventerà sempre più facile trovare tariffe economiche e complete per utilizzare il proprio smartphone. Da notare, inoltre, che dovrebbero esserci anche offerte convergenti fisso + mobile a disposizione dei già clienti Ehiweb.

Il manager dell’azienda ha sottolineato: “Poi stiamo ragionando su soluzioni bundle del tipo ‘all inclusive’: FIBRA, VoIP e SIM con una sola tariffa mensile”. Per gli utenti privati che hanno già un abbonamento Ehiweb ci sarà, inoltre, la possibilità di raddoppiare i Giga della tariffa top di gamma.

Ulteriori dettagli sulle offerte Ehiweb Mobile arriveranno a breve. Come anticipato, infatti, l’annuncio ufficiale del debutto del provider è atteso per il prossimo mese di novembre.

Leggi anche: CoopVoce prepara l’arrivo del VoLTE: debutto tra pochi mesi