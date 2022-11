Nel corso di questo mese Xiaomi dovrebbe presentare ufficialmente la nuova gamma Xiaomi 13, il cui esponente di punta Xiaomi 13 Pro ha già fatto parlare di sé; abbiamo già avuto modo infatti di dare un’occhiata ad uno scatto che presumibilmente ritrae la parte posteriore del dispositivo in questione, ora nuovi render trapelati ne confermano l’estetica. Diamo uno sguardo insieme.

Ammirate l’estetica del prossimo Xiaomi 13 Pro

Senza dilungarci oltre andiamo subito a vedere le immagini in questione, provenienti da una fonte solitamente molto affidabile come Onleaks.

Come potete notare dalle immagini in galleria, sembra che Xiaomi non stia solo progettando un nuovo comparto fotografico dal punto di vista hardware, ma anche dal punto di vista estetico che si differenzia in maniera particolare dal suo predecessore Xiaomi 12 Pro.

Per quel che concerne le altre caratteristiche dello smartphone in questione, vi ricordiamo che dovrebbe (l’uso del condizionale è d’obbligo) essere mosso dal processore più potente attualmente disponibile sul mercato, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; il display dovrebbe essere un Samsung E6 LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2K.

Xiaomi 13 Pro dovrebbe essere disponibile in diversi tagli di memoria interna (128 GB, 256 GB e 512 GB) e RAM (8 GB e 12 GB), dotato di una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo dovrebbe essere composto anteriormente da un sensore da 32 MP, mentre sul retro troverebbe posto un sistema di tre fotocamere (realizzate in collaborazione con Leica) con un sensore primario Sony IMX989 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo da 50 MP.

La presentazione ufficiale come già detto è attesa per il mese corrente, dunque è solo questione di tempo per scoprire tutto sul dispositivo in questione che, come di consueto, verrà probabilmente reso disponibile subito in Cina, mentre i mercati internazionali potrebbero dover attendere il prossimo anno.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Xiaomi, la classifica di novembre 2022