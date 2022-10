Tra gli smartphone che nel corso delle prossime settimane saranno presentati ufficialmente vi sono anche quelli della serie Samsung Galaxy S23 e Xiaomi 13 Pro, device protagonisti di alcune interessanti anticipazioni nelle ultime ore.

Niente novità per la ricarica della serie Samsung Galaxy S23

Iniziando dai telefoni del colosso coreano, a dire del popolare leaker Ice Universe non vi saranno novità per quanto riguarda la velocità di ricarica supportata da Samsung Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Per entrambi i modelli, infatti, il produttore avrebbe deciso di riproporre la velocità massima di ricarica di 45 W, così come quelli della precedente generazione.

Il dato rivelato da Ice Universe si riferisce alla ricarica cablata mentre per quella wireless probabilmente i nuovi smartphone di Samsung continueranno a supportare la velocità di 15 W.

In sostanza, sebbene la concorrenza spinga sempre più verso l’alto l’asticella della velocità di ricarica, toccando vette via via più elevate, Samsung pare essere decisa a non introdurre rivoluzioni da questo punto di vista.

Xiaomi 13 Pro si mostra dal vivo in grigio

Nelle scorse ore è stata pubblicata in Rete una foto dal vivo che ci mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto della parte posteriore di Xiaomi 13 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), device che il produttore cinese dovrebbe lanciare ufficialmente nel corso del prossimo mese.

In particolare, l’immagine in questione mette in risalto un modulo fotocamera di forma quadrata che ospita un sensore piccolo e uno grande sulla metà sinistra e un altro sensore grande e un flash LED a forma di pillola sulla parte destra.

La foto, inoltre, ci conferma che anche per il comparto imaging di questo smartphone il colosso cinese ha collaborato con Leica.

Infine, l’immagine ci consente di notare che il pannello posteriore del device dovrebbe avere i bordi curvati.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere ancora qualche settimana.