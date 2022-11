Dopo il rilascio della One UI 5 basata su Android 13 per la serie Galaxy S22, Samsung ha aggiornato la maggior parte dei popolari moduli Good Lock per supportare l’ultima versione di Android.

Ora il colosso sudcoreano ha rilasciato un altro modulo Good Lock denominato RegiStar che fornisce ancora più opzioni di personalizzazione consentendo all’utente di riorganizzare il menu delle impostazioni e modificare il comportamento della pressione prolungata del tasto laterale.

Il modulo Good Lock di Samsung aggiunge nuove funzionalità per i dispositivi Samsung Galaxy

Sugli smartphone delle serie Samsung Galaxy S e Z Flip è possibile utilizzare il modulo per avviare un’app o attivare un’azione toccando due o tre volte il retro, funzionalità simile a quella introdotta da Google sui dispositivi Pixel con Android 12. Su Samsung Galaxy Z Fold4 esiste un’opzione aggiuntiva per eseguire un’azione premendo con decisione sul display.

Inoltre è possibile assegnare il tasto laterale o il gesto Back-Tap per acquisire uno screenshot, invocare Google Assistant, aprire l’app esistente in una finestra pop-up, avviare un’app a scelta, modificare le impostazioni di sistema e altro ancora.

Per quanto riguarda la personalizzazione del menu impostazioni è possibile riordinare il menu stesso, nascondere del tutto le voci di menu selezionate e anche l’indirizzo email del proprio account Samsung visualizzato in alto.

Il modulo RegiStar è attualmente disponibile in versione beta per la serie Galaxy S22 e altri dispositivi Samsung con One UI 5 ed è reperibile tramite Galaxy Store.

