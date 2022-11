Offerte Amazon al minimo per Samsung Galaxy S22, OPPO Find X5, HONOR 70 e altri

Il primo fine settimana del mese di novembre 2022 è costellato di offerte Amazon per smartphone Android, con diversi nomi eccellenti che raggiungono dei nuovi prezzi minimi sulla piattaforma: tra i tanti nomi, spiccano senza dubbio quelli di Samsung Galaxy S22, OPPO Reno8 Pro, OPPO Find X5 e HONOR 70.

Nel caso in cui le offerte prese in esame di seguito non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

Smartphone Android al minimo: offerte Amazon (5 novembre 2022)

La seguente raccolta è piuttosto diversificata, in quanto comprende smartphone Android di diversi produttori — nella fattispecie, Samsung, Realme, OPPO, OnePlus e HONOR —, modelli di diverse generazioni e fasce di prezzo. Il fil rouge che collega tutte queste offerte è presto detto: tutti i prodotti elencati di seguito sono acquistabili in questo momento al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, inoltre ognuno di essi è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; in alcuni casi è prevista anche la possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto.

Fatte queste doverose premesse di carattere generale, entriamo nel merito delle offerte, che per mera comodità abbiamo suddiviso per brand di appartenenza.

Samsung

Per quanto riguarda il produttore sudcoreano, il modello da trattare è uno soltanto: il flagship compatto Samsung Galaxy S22 5G, di cui potete vedere la nostra recensione e un confronto dedicato. In questo momento, il taglio base da 128 GB è disponibile a 619,90 euro in ben quattro colorazioni diverse, ecco i link per l’acquisto:

Realme

Cambiando brand, troviamo Realme GT Neo 3 5G 150 W (ecco la nostra recensione) nel taglio di memoria base da 12 GB + 256 GB a 549 o 549,99 euro a seconda della colorazione; il top di gamma Realme GT2 Pro 5G (ecco la nostra recensione) è disponibile all’acquisto a 649,99 euro. Ecco i link diretti per acquistarli:

OPPO

In casa OPPO la scelta è ancora più ampia, in quanto le offerte comprendono: OPPO Reno8 5G 8 GB + 256 GB a 549,90 euro, OPPO Find X5 5G 8 GB + 256 GB (ecco la nostra recensione video) a 699,90 euro e OPPO Reno8 Pro 5G 8 GB + 256 GB — di cui trovate a questo link la nostra recensione — a 749,90 euro. Ecco i link di tutte le colorazioni disponibili:

OnePlus

Con OnePlus, la scelta si riduce, ma ci imbattiamo in uno degli smartphone più particolari della selezone: OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition (a questo link la nostra recensione del modello standard) con 12 GB + 256 GB a 429 euro. Accanto a lui, l’ottimo OnePlus 9 5G (ecco la nostra recensione) a 479 euro. Ecco i link diretti:

HONOR

HONOR 70 5G è un medio di gamma convincente (la nostra recensione è disponibile a questo link) e si trova al minimo in due colorazioni, sebbene un prezzo sia più vantaggioso dell’altro:

