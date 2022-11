Tramite un post sul blog ufficiale The Keyword, Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità che stanno per essere integrate in Google Assistant, pensate per genitori e bambini, con l’obiettivo di aiutare questi ultimi ad avere conversazioni più sicure e appropriate in base all’età con l’assistente digitale del colosso di Mountain View.

Nel frattempo, la nuova versione di Google Recorder si appresta ad arrivare sugli smartphone della serie Pixel 6 che potranno contare su alcune delle più recenti funzionalità del registratore predefinito di Big G, presenti sui Google Pixel 7.

Google Assistant riceve nuove funzionalità per genitori e bambini

Come anticipato in apertura, Google sta per implementare alcune nuove funzionalità per il proprio assistente digitale, mirate a migliorare l’esperienza utente dei più piccoli: tra queste rientrano i controlli parentali, un nuovo dizionario per bambini e nuove voci adatte ai bambini.

Traimite un lungo post su The Keyword, il blog ufficiale di Google, all’interno del quale sono illustrate le novità in arrivo su Assistant, il team spiega che tutte queste novità sono pensate per aiutare ai bambini ad avere un’interazione più adatta a loro con l’assistente digitale:

“[…] Poiché i bambini di oggi crescono in un mondo circondato dalla tecnologia, vogliamo aiutarli a vivere esperienze di conversazione più sicure, educative e naturali con Assistant. […] Siamo entusiasti non solo di offrire un’esperienza più sicura, ma anche educativa e coinvolgente e di continuare il nostro lavoro per creare davvero un assistente per tutti.”

Controlli parentali per contenuti più sicuri e appropriati in base all’età

La prima delle novità per genitori e bambini che verranno presto introdotte in Google Assistant è pensata per quelle famiglie che sfruttano i dispositivi dotati dell’assistente in condivisione.

Per offrire ai genitori un maggiore controllo e tranquillità sulle interazioni che i loro figli hanno su smart speaker e su smart display di casa Google, il team di sviluppo sta introducendo il parental control (controllo parentale). Nelle prossime settimane, tramite le app Google Home, Family Link e Google Assistant su dispositivi Android e iOS, i genitori potranno modificare le impostazioni multimediali, abilitando o disabilitando alcune funzionalità dell’assistente e impostando dei limiti temporali di utilizzo per i propri figli.

Il procedimento per configurare il controllo parentale è molto semplice. Dopo aver selezionato l’account del figlio, è possibile scegliere i fornitori di musica e video (ad esempio app e servizi come YouTube Kids, YouTube e YouTube Music) a cui egli può accedere; in questo modo, i bambini potranno esplorare unicamente i contenuti che provengono da quei fornitori preselezionati. Il genitore può anche scegliere di consentire ai propri figli l’ascolto di notizie e podcast sui loro dispositivi.

Attraverso il controllo parentale, è inoltre possibile controllare le funzioni specifiche dell’assistente che i figli possono utilizzare, come impedire loro di effettuare telefonate o scegliere il tipo di risposte che ricevono dall’assistente.

L’ultima possibilità, ovvero quella di impostare i limiti temporali di utilizzo, è pensata per mantenere un sano equilibrio nella relazione tra bambini e tecnologia: si tratta di qualcosa di analogo a quanto già in potere dei genitori sui dispositivi Android dei figli.

Dizionario per bambini per conversazioni educative e divertenti

Il team di sviluppo di Assistant ha cercato un modo per rendere più coinvolgente un particolare tipo di interazioni che i più piccoli hanno solitamente con l’assistente digitale, ovvero la richiesta di soddisfare alcune curiosità, come il significato di alcune parole.

La soluzione pensata dal team di sviluppo è il Kids Dictionary (dizionario per bambini), che fornisce ai più piccoli risposte semplificate e adatte (a seconda dell’età) sia su smart speaker, che su smart display che direttamente sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Il dizionario per bambini fa sì che le interazioni dei più piccoli con Assistant possano essere sia educative che divertenti, consentendo loro di alimentare i loro interessi e imparare cose nuove. Assistant può essere impostato per riconoscere la voce del bambino (al quale verrà associato un profilo vocale dedicato): quando questo porrà una domanda o chiederà una definizione o il significato di una parola, l’assistente riconoscerà la voce e risponderà automaticamente usando questa esperienza.

Google Assistant guadagna voci adatte ai bambini, per interazioni più coinvolgenti

L’assistente digitale del colosso di Mountain View sta ricevendo quattro nuove voci, progettate dal team di sviluppo insieme a bambini e genitori, e pensate per adattarsi a svariati accenti per riflettere le varie comunità e i modi di parlare diversi: le nuove voci parlano in stili più lenti ed espressivi, per aiutare la comprensione attraverso una narrazione più o meno ritmata a seconda del contesto specifico.

Per attivare una delle nuove voci adatte ai bambini di Assistant, i bambini possono semplicemente dire: “Ehi Google, cambia voce!“; anche i genitori possono anche aiutare il loro bambino a navigare nelle impostazioni dell’assistente, dove possono selezionare una nuova voce dalle opzioni disponibili.

La nuova versione di Google Recorder arriva sui Pixel 6

All’inizio del mese di ottobre, Google aveva annunciato l’arrivo di alcune nuove funzionalità di Google Recorder che hanno debuttato sugli (allora neonati) Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questi aggiornamenti stanno per raggiungere anche gli smartphone della generazione precedenti, quelli basati sulla prima declinazione del SoC Google Tensor, ovvero Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a, grazie alla versione 4 dell’applicazionem rilasciata lo scorso 7 ottobre proprio con l’arrivo dei Pixel 7 (attualmente sui vecchi Pixel è presente la versione 3.5.456678826 dell’app, rilasciata lo scorso 23 giugno).

Tra le novità recentemente introdotte da Google Recorder, i Pixel 6 riceveranno il nuovo menu di condivisione (che consente di inoltrare le registrazioni o le trascrizioni ad altri utenti, tramite file o link) e la possibilità di modificare la velocità di riproduzione (su cinque diversi livelli di velocità).

Con la versione 4 dell’app, almeno sui Pixel 7, è arrivata anche la nuova funzionalità “Etichette degli altoparlanti” che arricchisce la già esistente funzionalità di trascrizione (che funziona anche in italiano), andando a riconoscere chi stia parlando (nel caso di più interlocutori) e separando con delle etichette le varie “voci”. Sembra che, purtroppo, questa interessantissima funzionalità di Google Recorder non sia compatibile, almeno per il momento, con gli smartphone della famiglia Google Pixel 6.

Se siete in possesso di un Google Pixel 6, Pixel 6 Pro o Pixel 6a e volete verificare di avere installato la versione più recente di Google Recorder, sarà sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante che rimanda alla pagina dell’app sul Google Play Store e, nel caso in cui sia presente un aggiornamento, premere “Aggiorna”.

