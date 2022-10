In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, nonché di Pixel Watch, tenutosi il 6 ottobre scorso Google ha anche dato qualche anticipazione sul suo futuro tablet; Google Pixel Tablet. Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo ad alcune caratteristiche software del dispositivo in questione, oggi invece grazie ai colleghi di 9to5Google scopriamo qualche piccolo cambiamento introdotto nell’ultima versione beta dell’app Ricerca Google, che va a modificare leggermente l’interfaccia di Google Assistant e Discover; vediamo insieme di cosa si tratta.

Qualche modifica al design di Google Assistant e Discover in previsione dell’arrivo di Pixel Tablet

Se tutto va secondo i piani Google Pixel Tablet vedrà la luce nel 2023, ma è già da un po’ che Big G affina l’interfaccia Android dedicata ai tablet (o comunque ai display di grandi dimensioni) prima con Android 12L e poi con Android 13; il dispositivo in questione inoltre sarà un ibrido tra tablet e smart display domestico, ulteriore motivo per cui beneficerà di alcune caratteristiche dell’interfaccia visiva esclusive.

Come già detto i colleghi di 9to5Google hanno avuto modo di analizzare l’APK dell’ultima versione beta di Ricerca Google (v13.42), scoprendo alcune nuove interessanti modifiche al design di Google Assistant e Discover.

In primo luogo abbiamo la conferma (visto che qualche piccolo dettaglio lo avevamo già visto nell’anteprima di cui sopra) che l’Assistente Google su Pixel Tablet manterrà il design della barra di ricerca, che occuperà tutto lo spazio disponibile in larghezza sul display; in secondo luogo viene introdotta una novità per quanto riguarda il design delle risposte date dall’assistente. Le risposte alle domande dell’utente infatti, verranno visualizzate sulla parte destra dello schermo, lasciando così più spazio libero centralmente per continuare a visualizzare l’applicazione che si stava utilizzando.

Per quel che concerne Discover invece, il feed proposto dall’applicazione per i contenuti rilevanti in base agli interessi dell’utente, dovrebbe essere in arrivo una rivisitazione grafica più profonda che però è ancora in fase di sviluppo; attualmente dunque l’unica differenza che possiamo notare è l’aggiunta di un saluto nella parte superiore della schermata, precedentemente dedicata ad ospitare la barra di ricerca e le informazioni meteo. Inoltre la modalità di visualizzazione prevede ora la divisione dei contenuti su due colonne, andando ad ottimizzare quindi lo spazio a disposizione.

Non ci resta che attendere dunque, prima del lancio ufficiale di Pixel Tablet trapeleranno sicuramente altre informazioni sulle sue esclusive caratteristiche lato software, continuate a seguirci per non perdervele.

