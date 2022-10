Sembra che Google porterà alcune funzionalità di Pixel 7 sugli smartphone della serie Pixel 6, tra le quali Clear Calling, Cornice guidata e Real Tone. Inoltre, lo smartwatch Google Pixel Watch presentato ieri riceverà il rilevamento delle cadute nel 2023.

Alcune funzionalità di Google Pixel 7 arriveranno su Pixel 6

Secondo Phone Arena la funzionalità Clear Calling che riduce il rumore di fondo durante le chiamate e la possibilità di dire “silenzio” per interrompere una chiamata sarebbero tra le funzionalità che arriveranno in un futuro Pixel Feature Drop, magari quello di dicembre.

Un’altra funzionalità che arriverebbe da Pixel 7 sarebbe la “Cornice guidata” che aiuta le persone non vedenti e ipovedenti a farsi un selfie supportandole tramite segnali audio e vibrazioni emessi dal dispositivo.

Anche i miglioramenti apportati da Google alla funzionalità “Real Tone” stanno arrivando sulla precedente generazione di Google Pixel che quindi dovrebbero essere ancora più efficaci nel catturare il colore della pelle delle persone negli scatti sia diurni che notturni.

Infine, anche la funzione di trascrizione del messaggio audio verrà trasferita alla serie Google Pixel 6, tuttavia il colosso di Mountain View non ha non ha rivelato nulla in merito a un possibile arrivo della funzionalità Face Unlock.

Google Pixel Watch riceverà il rilevamento delle cadute nel 2023

Durante l’evento di ieri Google ha annunciato anche la funzionalità per il rilevamento delle cadute di Pixel Watch che verrà rilasciata l’anno prossimo.

Questa funzionalità, da tempo disponibile sulla serie Apple Watch, rileva se l’utente che indossa lo smartwatch ha subito una caduta violenta collegandolo con i servizi di emergenza ed eventualmente chiamando automaticamente un contatto preimpostato se l’utente non è in grado di rispondere.

Una pagina di supporto ufficiale afferma che la funzionalità verrà lanciata questo inverno, quindi potrebbe essere disponibile all’inizio del 2023.

Google Pixel Watch offrirà comunque una funzione di SOS sin dal lancio che consente di contattare rapidamente i soccorritori o i contatti fidati in caso di emergenza o pericolo, ma a differenza del rilevamento delle cadute questa funzionalità non è automatica, in quanto è necessario premere manualmente la corona cinque volte per utilizzare l’SOS di emergenza.

