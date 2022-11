Questo mese OPPO e Samsung sono tra i primi produttori a rilasciare aggiornamenti software per i loro smartphone. OPPO ha aperto il reclutamento di beta tester per la sua interfaccia ColorOS 13 basata su Android 13 per OPPO Reno6 Pro, mentre Samsung ha lanciato l’aggiornamento di ottobre Samsung Galaxy A50.

OPPO lancia l’aggiornamento ColorOS 13 Beta per Reno6 Pro e Reno6 Pro Plus

OPPO si è superata aggiornando i suoi smartphone ad Android 13 superando nientemeno che Samsung, considerato il miglior produttore in fatto di aggiornamenti software per i dispositivi mobili.

Secondo recenti annunci sul forum della community, OPPO ha avviato il programma beta di ColorOS 13 per Reno6 Pro in India e per Reno6 Pro e Reno6 Pro Plus in Cina.

Gli utenti interessati possono candidarsi andando nella sezione “Aggiornamento software” nelle impostazioni del proprio dispositivo accessibile toccando l’icona delle impostazioni e selezionando “Richiedi versione beta”, in modo da poter compilare la domanda che permetterà di ricevere l’aggiornamento beta sul dispositivo quando verrà accettata.

ColorOS 13 introduce un sacco di nuove funzionalità e miglioramenti e sfoggia il design Aquamorphic, inoltre include tutte le nuove funzionalità aggiunte da Google in Android 13.

L’aggiornamento di ottobre per Samsung Galaxy A50 approda in Europa

L’apprezzato Samsung Galaxy A50 è approdato in Europa all’inizio del 2019 e dopo tre anni di aggiornamenti mensili, la scorsa primavera il supporto per questo dispositivo è passato agli aggiornamenti con cadenza trimestrale.

Da oggi è disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi l’aggiornamento che porta il firmware del Galaxy A50 alla versione A505FNXXS9CVJ2. L’update non introduce nuove funzionalità, ma porta la patch di sicurezza di ottobre 2022 e tutte le patch intermedie che migliorano la sicurezza del dispositivo.

È possibile attendere la notifica della disponibilità dell’aggiornamento, oppure verificare se l’update è già disponibile per il vostro dispositivo andando in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

