Ci siamo quasi: Redmi si prepara a presentare (per ora solo in Cina) la nuova Redmi Note 12 Series. Al lancio, la nuova famiglia di smartphone di casa Redmi comprenderà ameno tre varianti: Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Explorer Edition. Queste tre versioni potrebbero successivamente essere affiancante da un Redmi Note 12 “liscio” in arrivo nelle prossime settimane.

In questi giorni, in attesa del debutto ufficiale in programma nel corso della giornata di domani, il sub brand di Xiaomi sta rivelando a poco a poco le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone. Tramite il social cinese Weibo sono ora disponibili quasi tutte le specifiche tecniche della nuova Redmi Note 12 Series che arriveranno con un SoC firmato MediaTek e con Android 12. Ecco i dettagli:

Redmi Note 12 Series: svelate le specifiche tecniche a poche ore dal debutto ufficiale

I nuovi Redmi Note 12 Pro, Pro+ e Explorer presenteranno diversi punti in comune. La scheda tecnica dei tre smartphone, infatti, comprenderà un display da 6,67 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+ oltre che con refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 900 nits. Tutta la gamma supporterà Dolby Vision, HDR10 e HDR10+.

Tra i punti in comune ci sarà anche il SoC. I tre smartphone di Redmi, infatti, potranno contare sul SoC MediaTek Dimensity 1080. Come da tradizione, inoltre, ci saranno varie combinazioni di RAM e storage. Ecco quelle in arrivo:

Redmi Note 12 Pro: 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB

Redmi Note 12 Pro+ e Explorer: 8+256 GB (ma potrebbero arrivarne altre)

Non mancheranno le differenze per quanto riguarda la batteria e la ricarica rapida. Le specifiche, in questo caso, dovrebbero essere le seguenti:

Redmi Note 12 Pro: batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W

con ricarica rapida da Redmi Note 12 Pro+: batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W

con ricarica rapida da Redmi Note 12 Explorer Edition: batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 210 W

La presenza della ricarica rapida da ben 210 W sulla variante Explorer è destinata a diventare una delle principali attrazioni della gamma Redmi Note 12 Series. Staremo a vedere se questa nuova tecnologia di ricarica arriverà anche sulle varianti destinate al mercato europeo.

Anche per quanto riguarda il comparto fotografico ci saranno differenze sostanziali. Il Redmi Note 12 Pro, infatti, potrà contare su di una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS mentre per il 12 Pro+ e per la versione Explorer troveremo il nuovo sensore Samsung HPX da 200 Megapixel con OIS. A completare il comparto fotografico ci sarà un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro.

I due render che trovate nella galleria qui di sotto ci mostrano anche il design del nuovo Redmi Note 12 Pro+. Da notare la presenza del display con foro per la fotocamera anteriore posizionato centralmente e il sistema a tre fotocamere posteriori con due sensori più grandi.

La scheda tecnica dei nuovi Redmi Note 12 presenterà ulteriori elementi in comune. Tutti e tre gli smartphone saranno Dual SIM e supporteranno sia il 5G che il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.1. Ci sarà anche il chip NFC oltre ad un doppio speaker stereo. Confermata la presenza del jack audio da 3,5 mm. Lato software, infine, troveremo Android 12 con MIUI 13.

In futuro, la gamma Redmi Note 12 Series arriverà anche in Europa con una versione Global che potrebbe includere alcune delle varianti in rampa di lancio in Cina. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. La fascia media dell’offerta di smartphone di casa Xiaomi si prepara a registrare un importante aggiornamento.

