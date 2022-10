La serie Note di Redmi rappresenta una realtà consolidata nella fascia media degli smartphone Android e adesso è prossima al rinnovamento: la presentazione ufficiale della nuova serie Redmi Note 12 è ormai dietro l’angolo e i modelli che la compongono non sono esattamente avvolti nel mistero: tra render e informazioni ufficiali già rese note dal produttore e indiscrezioni dell’ultima ora, sono già molte le informazioni di cui disponiamo.

Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ e Track Edition: nuovi render

Gli smartphone della serie Note di Redmi badano solitamente meno alla forma e più alla sostanza, pertanto il design non è sempre particolarmente originale o ispirato. Quali che siano i vostri giudizi personali sul punto, sappiate che il design dei prossimi modelli è ormai cosa nota: non solo Redmi ha già confermato che la serie Note 12 verrà annunciata il 27 ottobre in Cina, ma ha altresì sfruttato la propria pagina sulla piattaforma Weibo per condividere dei render ufficiali che lasciano poco —rectius nessuno — spazio all’immaginazione.

Stando a quanto appreso finora, la serie sarà composta almeno da tre modelli: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+ 5G; l’immagine di apertura mostra il teaser ufficiale avente per protagonista il secondo, connotato da bordi piatti, uno spessore contenuto e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, che già sappiamo essere il Sony IMX766 (il produttore ha confermato anche l’utilizzo del SoC MediaTek Dimensity 1080 con connettività 5G).

Passando dal terreno delle informazioni ufficiali a quello delle indiscrezioni, l’informatore FeniBook, molto attivo su Weibo, ha condiviso i seguenti render di Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+, che completano quanto mostrato dal produttore e arricchiscono il quadro di un elemento nuovo: la versione speciale Redmi Note 12 Pro+ Track Edition (YIBO Racing Edition), con un design che di certo non vi farebbe passare mai inosservati: la cover posteriore è metà grigio/nera a righe, metà verde con un’enorme scritta “racing”, con tanto di illustrazioni, firma e dettagli di colore verde attorno alle fotocamere.

Le immagini mostrate confermano anche la presenza di un ingresso per il jack audio da 3,5 mm nella parte alta dello smartphone, che sembra poter contare anche su un sistema di altoparlanti stereo (si notano griglie nella parte superiore e inferiore del dispositivo). La fonte riferisce anche di un sensore di impronte digitali integrato sul lato destro dello smartphone.

Redmi Note 12 Pro+ con fotocamera da 200 MP e altri dispositivi in arrivo

Della presentazione cinese di giovedì già si è detto, ma il produttore non si è limitato a confermare solo questo: è stato già reso noto che il modello di punta Redmi Note 12 Pro+ 5G potrà vantare un sensore fotografico principale da ben 200 MP, il nuovissimo Samsung ISOCELL HPX. Si tratta di un sensore grande 1/1,4 pollici, con pixel da 0,56μm, supporto OIS, Autofocus Super QPD e pixel binning 16-in-1 con output a 12,5 MP (4×4, 1,12 μm) o 50 MP (2×2, 2,24 μm). Il tutto senza dimenticare la tecnologia smart ISO Pro con una tripla modalità ISO che apre alla possibilità di spingersi fino ai 14-bit di profondità colore. Per il resto, si segnalano il supporto Staggered HDR e la registrazione video fino a 8K@30fps o 4K@120fps.

Sempre servendosi del proprio profilo Weibo, il produttore cinese ha anticipato l’annuncio di altri dispositivi non rientranti nella categoria degli smartphone: il notebook Xiaomi Book Air 13 e il tablet Redmi Pad. Per quanto riguarda gli smartphone, le ultime indiscrezioni suggeriscono che la presentazione di giovedì comprenderà tre smartphone, ma tra questi non dovrebbe rientrare il modello base Redmi Note 12: Panda is Bald sostiene che vedremo Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ e uno sconosciuto Redmi Note 12 Exploration Version.

