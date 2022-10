Samsung System LSI ha appena presentato un nuovo sensore ISOCELL da 200 Megapixel. Si tratta di una nuova evoluzione della gamma della casa coreana che continua a lavorare al lancio di nuove proposte da 200 Megapixel che, probabilmente, viene visto come un target utile sia a livello prestazionale che per questioni di marketing. Il nuovo sensore appena presentato si chiama ISOCELL HPX e potrà contare su diverse specifiche tecniche di sicuro interesse. Come vedremo, però, questo sensore potrebbe non arrivare mai in Europa, almeno non nella variante che ha debuttato oggi, restando un’esclusiva di brand cinesi come Xiaomi o Realme. Vediamo tutti i dettagli sul progetto appena svelato da Samsung:

Debutta un nuovo sensore da 200 Megapixel di Samsung System LSI: sarà un’esclusiva per la Cina?

Il nuovo sensore ISOCELL HPX è l’ultimo arrivato della gamma dell’azienda coreana. Si tratta di un sensore da 200 Megapixel che può registrare video in 8K a 30 fps ed utilizzare il pixel binning a 12,5 o 50 Megapixel, in base alle condizioni di luminosità in cui vengono effettuati gli scatti. Il lancio del nuovo sensore da 200 Megapixel è sicuramente una notizia molto interessante.

Ricordiamo, infatti, che, in base ai rumor degli ultimi giorni, Samsung avrebbe optato per un sensore da 200 Megapixel per il suo prossimo top di gamma, il Samsung Galaxy S23 Ultra, che arriverà sul mercato nel corso del primo trimestre del 2023. L’attenzione sul lancio di nuovi sensori fotografici di questo tipo, quindi, non può che essere elevata.

Le prime informazioni sul nuovo ISOCELL HPX, però, ci anticipano che questo sensore non avrà nulla in comune, al netto dei 200 Megapixel, con quello che Samsung dovrebbe installare su S23 Ultra. Il sensore, infatti, dovrebbe essere stato realizzato “su commissione” per alcuni brand cinesi e potrebbe essere installato esclusivamente su smartphone destinati al mercato locale.

Un sensore per smartphone cinesi?

Il nuovo ISOCELL HPX non dovrebbe presentare prestazioni particolarmente strabilianti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore in questione presenta pixel da 0,56 micron e presenta una dimensione ridotta del 20%. Sulla carta, il nuovo sensore presentato da Samsung dovrebbe offrire buone performance ma non dovrebbe garantire il top a cui dovrebbe ambire il futuro Galaxy S23 Ultra.

Al netto di possibili sorprese, quindi, il nuovo ISOCELL HPX dovrebbe restare un’esclusiva di brand cinesi e potrebbe essere limitato, come sottolineato in precedenza, al mercato cinese. Per il suo prossimo top di gamma, Samsung dovrebbe puntare, invece, su di un altro sensore da 200 Megapixel ovvero l’ISOCELL HP2. Sulla questione, in ogni caso, dovrebbero arrivare nuove conferme soltanto nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo anno, il nuovo ISOCELL HPX dovrebbe iniziare a farsi largo sul mercato. Per ora, non c’è ancora una lista di clienti per questo nuovo sensore ma è facile ipotizzare che, a breve, il nuovo HPX potrebbe essere proposto da smartphone a marchio Xiaomi, OPPO, Realme e Motorola. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.

In copertina Samsung Galaxy S22 Ultra