Quando sono stati lanciati i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro il team del colosso di Mountain View ha messo in risalto una comoda funzionalità non disponibile al momento dell’esordio sul mercato: ci riferiamo ad un servizio VPN integrato attraverso Google One.

Il team di Google ha precisato che tale funzionalità sarà introdotta entro la fine del 2022 e nelle scorse ore attraverso una delle pagine di supporto è stata finalmente fornita una finestra temporale più precisa: il servizo sarà disponibile da dicembre.

In particolare, il colosso di Mountain View precisa quanto segue:

A partire da dicembre 2022, i possessori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro potranno accedere alla VPN di Google One senza costi aggiuntivi su tali dispositivi tramite l’app Google One senza un abbonamento a Google One. Tutti gli altri vantaggi dell’abbonamento a Google One sono venduti separatamente.

Gli attuali membri premium di Google One (2 TB o superiore) hanno già accesso alla VPN di Google One su più dispositivi. Questa offerta VPN non influisce sul prezzo o sui vantaggi dei piani Google One Premium.

VPN di Google One è disponibile solo con account Google idonei. Workspace e alcuni account supervisionati (inclusi gli account figlio) non sono idonei.

In arrivo il servizio VPN di Google One su Google Pixel 7

Mishaal Rahman su Twitter nelle scorse ore ha reso noto che con la Beta 3 di Android 13 QPR1 è stato implementato il supporto a questa nuova funzionalità, preparando così il campo alla sua introduzione.

Se vi chiedete quale sia la ragione per cui potrebbe essere utile usare un servizio VPN, la risposta è la sicurezza. Così come spiega la stessa Google, infatti, questo tipo di soluzione garantisce agli utenti un più elevato livello di protezione dagli hacker e dal monitoraggio online, in quanto è in grado di rendere la connessione più sicura.

In pratica, grazie all’app Google One sul proprio device è possibile criptare la propria attività online e godere di una protezione maggiore.

Questa funzionalità farà parte del pacchetto di novità in arrivo a dicembre sulla serie Pixel 7, così come Clear Calling.

