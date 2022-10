Il recente annuncio di Google Pixel Watch, il primo smartwatch della serie Made by Google e pertanto perfetta incarnazione dell’impronta che il colosso di Mountain View vuole imprimere a Wear OS, ha sancito l’impegno del produttore californiano verso questa categoria di prodotti, che potrebbe presto tradursi nell’arrivo di nuove chicche software, tra cui un’app dedicata per Google News.

App di Google News per Wear OS: primi indizi

La prima segnalazione arriva da Reddit: un utente ha pubblicato una serie di screenshot molto interessanti che sembrano ritrarre proprio l’app di Google News dedicata agli smartwatch Wear OS.

Il redditor ha spiegato la procedura messa in atto per venirne in possesso: un hack di Google Assistant rende possibile vedere applicazioni non ancora supportate su Google Play tramite il comando “Open xxx”; tramite questo, Assistant reindirizza l’utente al Play Store, permettendogli di vedere la descrizione dell’app richiesta. Nel caso di specie, l’autore del post ha usato il comando “Open Google News” e si è ritrovato tra le mani gli screenshot riportati di seguito.

L’app di Google News ivi ritratta è diversa dal precedente tile di Google News e sembra anche in linea con il nuovo Material You, pertanto porta a pensare ad una nuova applicazione dedicata in arrivo. Purtroppo, la stessa non è ancora disponibile al download e siamo ben lontani dal poter affermare con certezza se tale app arriverà effettivamente (ed eventualmente quando). Non si può neppure escludere che Big G voglia riservare una simile applicazione ai soli smartwatch aggiornati a Wear OS 3.x, il che — almeno nell’immediato — ne restringerebbe la disponibilità ai modelli di Google, Samsung, Fossil e Montblanc.

Per quanto riguarda l’effettiva utilità di un’applicazione di questo tipo, va detto che l’utilizzo primario di Google News su smartwatch non sarebbe quello relativo alla lettura di articoli per intero, consistendo piuttosto nella possibilità di vedere a colpo d’occhio breaking news ed eventuali allerte e di inviare gli articoli di interesse allo smartphone ai fini di una lettura completa.

