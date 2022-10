Un’altra settimana scorre via veloce un’offerta Amazon dopo l’altra e quest’oggi il menu del colosso dello shopping online prevede una nuova promozione monomarca dedicata a Realme: diversi modelli della line-up del produttore cinese si trovano attualmente a prezzi scontati (in alcuni casi si tratta di minimi storici) e offrono una buona possibilità di scelta a seconda del budget che ogni cliente sia intenzionato ad investire.

Ove i seguenti sconti non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa (tanto portare un paio di esempi, la Huawei Week che vi avevamo segnalato ad inizio settimana è ancora attiva, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra nella super offerta di ieri è attualmente non disponibile, tuttavia è ancora ordinabile e dà diritto a tutti i vantaggi che vi avevamo segnalato).

Offerte Realme su Amazon (20 ottobre 2022)

Gli sconti proposti in questo momento da Amazon raggiungono una percentuale massima del 26% e, come detto, in alcuni casi si tratta di prezzi minimi storici sulla piattaforma (per la versione considerata). I prodotti provengono da serie diverse di Realme: dalla più economica Narzo alla serie numerata dedicata alla fascia media, fino a modelli più e meno economici della serie GT2. Per tutti, senza eccezioni, vale la solita premessa di carattere generale: parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti, possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi — potreste avere il vostro nuovo prodotto tra le mani già a partire da domani — e in alcuni casi anche di pagare a rate il proprio acquisto. Detto questo, vediamo in dettaglio le offerte disponibili.

I modelli meno costosi della selezione sono Realme Narzo 50i Prime e Realme Narzo 50A Prime, acquistabili rispettivamente a 119,99 euro e a 139,99 euro (entrambi prezzi minimi); dalla stessa serie proviene anche Realme Narzo 50, che nella versione 4G con 128 GB di storage viene proposto a 179,99 euro. Messa da parte la serie Narzo, da quella numerata si segnalano Realme 9 (6 GB + 128 GB) al nuovo minimo storico di 229,99 euro e Realme 9 Pro+ 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) nella versione 8 GB + 256 GB a 379,99 euro. Rimanendo nella fascia media ma cambiando serie, Realme GT Neo 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) nel taglio da 128 GB ha appena toccato il nuovo minimo Amazon di 349,99 euro. Per finire, c’è spazio anche per il modello di riferimento del brand cinese: Realme GT 2 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene venduto nel taglio base al nuovo prezzo minimo Amazon di 649,99 euro. Qui sotto trovate i link diretti per acquistare tutti i modelli elencati:

Per tutte le offerte appena descritte e per altre colorazioni di alcuni dei modelli elencati, potete fare riferimento al link sottostante:

Avete trovato lo smartphone giusto per voi? Ditecelo nei commenti e, in caso contrario, non perdetevi il nostro appuntamento fisso mensile.

