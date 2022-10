Una nuova settimana ha preso il via su Amazon all’insegna delle offerte e più precisamente parliamo di una promozione monomarca: la Huawei Week comprende diverse offerte al minimo tra le quali si segnalano i due smartphone Huawei Nova 9 e Huawei Nova 8i in bundle e molti degli apprezzati wearable del produttore cinese.

Offerte Huawei Week su Amazon (17 ottobre 2022)

Al netto di Huawei Nova 9 e di un paio di eccezioni, tutti gli altri prodotti in sconto in occasione della Huawei Week su Amazon vengono proposti in una varietà di versioni e di colorazioni, pertanto ogni utente potrà facilmente trovare quello di proprio maggiore gradimento. Per tutti, senza eccezioni, vale la solita premessa di carattere generale: parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti, possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi — potreste avere il vostro nuovo prodotto tra le mani già a partire da domani — e in alcuni casi anche di pagare a rate il proprio acquisto. Detto questo, vediamo in dettaglio le offerte disponibili.

Huawei Nova 9 e Nova 8i in bundle

Gli smartphone protagonisti della promozione in discorso sono soltanto due, appartengono alla stessa serie — Nova — e condividono il fatto di trovarsi al minimo storico su Amazon per la versione considerata e per la presenza in bundle di un paio di cuffie true wireless, sebbene di fascia decisamente diversa: il più economico Huawei Nova 8i regala le Huawei FreeBuds 4i, mentre il più performante Huawei Nova 9 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) include nel prezzo le Huawei FreeBuds Pro (ecco la nostra recensione). Ecco i link per acquistare le versioni disponibili:

Wearable

Messi da parte gli smartphone, ci alcuni degli apprezzati wearable di Huawei — nella fattispecie, cuffie true wireless, smartband e smartwatch — che meritano di essere segnalati a parte. Ecco tutti i link per acquistare i modelli in offerta:

Gli stessi modelli sono disponibili anche in altre colorazioni e versioni a prezzi leggermente più alti (a titolo di mero esempio, tutte le altre colorazioni della Huawei Band 7 sono comunque in offerta, ma a 49,90 euro). Tutte le offerte sono consultabili cliccando sul link sottostante:

Tutte le offerte della Huawei Week di Amazon (dal 17 ottobre 2022)

